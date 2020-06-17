賭博電玩店開分局附近！基隆檢警半年蒐證聯手搗2家
基隆仁五路及崇安街2家電子遊戲場，就開在分局附近，距離約200公尺，暗中違法變相經營賭博電玩案，警方報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，員警歷經半年持續蒐證，終於掌握兌換現金具體事證，今天展開搜索，查扣43台賭博電玩機台，並帶回2名現場人員，依賭博罪嫌送辦，並續追查幕後老闆到案。
「終於蒐獲兌換現金具體事證了，辛苦總算有代價」員警說，警方獲報，這2家遊戲場暗中違法變相經營賭博電玩，但經多次埋伏都沒有發現賭博事證，第一警分局長婁子才至為重視，指示偵查隊組專案小組積極偵辦，務必查緝到案。
案經偵查隊長期蒐證並報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，查緝幹員歷經半年持續蒐證，終於掌握兌換現金具體事證，今天持搜索票及拘票，展開查緝。偵查隊與督察科兵分多路查緝，查獲多名賭客到案。
賭客坦承以1000元現金，向店家兌換400枚代幣，把玩電玩機台後，再以賭贏之代幣向櫃台換取續玩幣，後再持續玩幣向「老鼠」（店家聘僱兌換現金者）兌換現金。警方查扣2家電子遊戲場賭博電玩機台共43台，並拘提現場2名負責人到案，依賭博罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
警方調查，2家店「老鼠」非常小心，賭客也多熟客，警方要查到兌換現金事證不易，業者才會掛羊頭賣狗肉。
市警局局長詹永茂指示轄區分局應克服萬難，加強取締，絕不容電子遊戲場掛羊頭賣狗肉，違法經營賭博電玩，此次本分局與基隆地檢署聯手連破二家賭博電玩店，檢警宣誓查緝的決心。
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