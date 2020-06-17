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律師狠罵「表現近乎弱智」 連千毅最後一次開庭不說了
引發去年9月高雄「直播主之亂」的連千毅，今天高雄地院進行言詞辯論庭，委任律師葉銘進罕見向合議庭法官重話批評，稱連在開庭的表現「近乎弱智、低能」，目的是盼法官諒解他遭羈押多月的情緒，才常在開庭發言砲轟；連千毅今天果然不發表意見，交給律師陳述。全案已定7月29日下午宣判。
今天合議庭針對連千毅一方10多名被告，進入最後辯論程序，另一邊鄭又仁等人近日也會開辯論庭審結。
連千毅自今年1月起訴後，開庭時多度主動陳述意見，但他脫口「整起案件是政治力的介入，高雄司法系統不會讓我交保」，甚至曾帶著手寫4張稿紙出庭砲轟「我不再是這群人的老闆」、「我絕對不會與宵小之輩來欺騙法官」，據指，律師葉銘進為此想辦法與他溝通訴訟策略。
葉銘進今天替連千毅喊冤說，連千毅成立「蘭庭精品」為了營利，另「太陽會高雄分會」成立目的也不是犯罪，只因連人紅是非多，如同網路世代的糾紛，他面對酸民想是要維護商譽，這些衝突都是偶發，連千毅更完全處於被動。
葉銘進今天陳述相當久，審判長2度提醒要注意時間，但最後話鋒一轉，葉反而痛批連千毅「偵訊表現近乎弱智，審理的表現低能」，盼法官諒解連千毅開庭的一些狀況，是羈押好幾個月情緒低落。
全案發生於去年9月17日至19日間，連千毅疑不滿某女性網友在網路批評蘭庭精品賣的產品，鄭又仁還在底下留言回應，連便指示員工留言恐嚇嗆聲，反使鄭又仁率眾砸毀連的直播倉庫，連千毅也2度指揮成員報復，之後連千毅不滿雙方和談完又來叫囂，因此派人去鄭的寵物店連開4槍。
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