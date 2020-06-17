痛！根管治療銼針斷卡牙溝 牙醫師涉過失傷害遭起訴
新北市一名妙齡女子去年間到新店區某間牙醫做根管治療，施作後疼痛難耐找別間處理，才發現根管銼針掉在牙溝，只好拔牙取出斷針。事後，女子控告李姓牙醫涉過失傷害罪，台北地檢署認為，李男未發覺斷針，回診時又未積極治療，昨依法起訴。
被害女子指控，去年間她因蛀牙前往診所看診，李姓牙醫幫她做根管治療，施作完畢後她返家感到疼痛難耐，只好回診找原本的醫師處理，但李男沒照X光，僅開止痛藥讓她回去自行服用。
被害女子改尋求另一間牙醫診所看診，牙醫幫她照X光，發現原來牙溝內卡了一小節施作根管治療用的銼針。由於小型診所設備不足，無法處理這種狀況，請她前往大型診所或是醫院開刀。
被害女子赴第三間牙醫診所，但根管銼針非常細小，醫師沒把握在不拔牙的方式之下順利取出斷針，為儘速緩解疼痛，女子只好同意拔牙。事後，女子認為李姓牙醫在施作根管治療時有過失，提告涉過失傷害罪。
據了解，李男否認根管治療時有過失，辯稱斷針屬醫療風險。檢察官將全案送交醫審會鑑定，認定斷針雖屬醫療風險，但女子回診時，李男沒照X光查清疼痛原因，也沒積極治療，因此有過失，昨依法起訴。
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