痛！根管治療銼針斷卡牙溝 牙醫師涉過失傷害遭起訴

新北市一名妙齡女子去年間到新店區某間牙醫做根管治療，施作後疼痛難耐找別間處理，才發現根管銼針掉在牙溝，只好拔牙取出斷針。事後，女子控告李姓牙醫涉過失傷害罪，台北地檢署認為，李男未發覺斷針，回診時又未積極治療，昨依法起訴。

被害女子指控，去年間她因蛀牙前往診所看診，李姓牙醫幫她做根管治療，施作完畢後她返家感到疼痛難耐，只好回診找原本的醫師處理，但李男沒照X光，僅開止痛藥讓她回去自行服用。

被害女子改尋求另一間牙醫診所看診，牙醫幫她照X光，發現原來牙溝內卡了一小節施作根管治療用的銼針。由於小型診所設備不足，無法處理這種狀況，請她前往大型診所或是醫院開刀。

被害女子赴第三間牙醫診所，但根管銼針非常細小，醫師沒把握在不拔牙的方式之下順利取出斷針，為儘速緩解疼痛，女子只好同意拔牙。事後，女子認為李姓牙醫在施作根管治療時有過失，提告涉過失傷害罪。