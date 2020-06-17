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手術摘除卵巢囊腫挨告 婦產科名醫劉偉民不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市一名周姓女子指控，2016年間給台北醫學大學附設醫院婦產科主任、名醫劉偉民開刀，摘除卵巢囊腫致影響生育，還竄改手術同意書，涉過失傷害、偽造文書等罪。台北地檢署送交醫審會鑑定，認定劉男無過失，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

檢方調查，周姓女子指控，2015年間，因婦科疾病就診。醫病雙方約定要以腹腔鏡施作子宮肌瘤切除手術，手術當天發現體內組織沾黏嚴重，只好改以傳統型手術剖腹，並變更為動刀將卵巢囊腫摘除。

事後，周女認為劉偉民未依照原本手術同意書施作，還擅自手寫刪改資料，術後未達成原先預期成效，且劉男變更手術內容會影響生育能力，甚至還不小心把黃體也切掉。

檢察官首度調查後予以不起訴，案經周女聲請再議，高檢署認為未送交醫審會鑑定，有調查不備事由，撤銷原處分，發回北檢續查。

檢方將全案送交醫審會鑑定，認定切除的囊腫是排卵後形成，沒有卵子成分，切到一部分濾泡組織、黃體剝落都是手術可能會發生的情況，不影響生育能力。

檢察官認為，醫師是文書製作者，本有權限修改手術同意書，且體內組織沾黏無法事前透過X光等設備察覺，手術過程無過失，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

北市一名周姓女子指控，2016年間給台北醫學大學附設醫院婦產科主任、名醫劉偉民開刀，摘除卵巢囊腫致影響生育，還竄改手術同意書，涉過失傷害、偽造文書等罪。台北地檢署送交醫審會鑑定，認定劉男無過失，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。圖／本報資料照。
北市一名周姓女子指控，2016年間給台北醫學大學附設醫院婦產科主任、名醫劉偉民開刀，摘除卵巢囊腫致影響生育，還竄改手術同意書，涉過失傷害、偽造文書等罪。台北地檢署送交醫審會鑑定，認定劉男無過失，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。圖／本報資料照。

手術 生育 檢察官

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