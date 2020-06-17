預言世界末日斂財騙色 「少龍」羈押禁見

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城開設道場，以修煉仙女為由，招收年輕單身女子猥褻，指示信眾奉獻，檢警昨搜索徐，查扣不明來源現金8000萬元，檢方訊後認定徐涉犯詐欺、強制猥褻等多罪，今天凌晨向法院聲押禁見，台北地院審理，裁定徐羈押禁見。

檢警昨天另約談徐浩城的助手、中華中正黨秘書長李美華偵辦，李女辯稱，聽從徐指示辦事，檢方諭令她以10萬元交保候傳。

今年3月間，檢警接獲報案，指以「少龍」為首的華興靈修中心詐財，檢警蒐證，「少龍」集團以宗教理念為掩護，1991年至2001年全台開設道場，廣收信徒，「少龍」自稱為「道主」、「五教共主」、「主人」、「師父等，要求信徒相信末日預言，稱地球將於2012年毀滅，他會用太空梭帶信眾帶往其他星球，藉以斂財。

檢警查出，「少龍」在靈修中心內成立「仙女班」，招收20至30歲的年輕單身女子信徒加入，頒布「道宮宮女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」等內部規範，嚴格控管女信徒生活，對她們為猥褻犯行。

此外，「少龍」不具中醫資格，卻開出中藥處方箋給女信徒使用，指示女信徒依藥方至中藥購買中藥服用，違反醫師法。