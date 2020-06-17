普悠瑪翻車 公懲會判台鐵局前局長鹿潔身降1級改敘

台鐵普悠瑪列車2018年發生翻車事故，釀18死、2百多傷，監察院今年3月彈劾交通部台鐵局前局長鹿潔身、前副處長柳燦煌和綜合調度所所長吳榮欽，公務員懲戒委員會今判鹿、吳各降1級改敘，柳則休職6月。

為提升行車安全，台鐵局先是花了31億9474萬元採購ATP列車自動防護系統，但2007年6月在宜蘭大里站因司機員操作不當，造成5死、17傷事故。台鐵局再辦理「ATP隔離開關增設遠端監視系統」採購案，三商電腦公司以1800萬得標，2010年5月啟用。同時期，行政院也核定汰換車輛，台鐵局購進普悠瑪自強號列車。

前年10月21日，台鐵6432次普悠瑪列車駛入樹林調車場，發生第8車及第1車空壓機強制停止情事，但司機員沒將這情形載入司機員動力交接簿。接班的尤姓司機員發現有問題卻沒排除故障，下午自樹林站出發後，多次發生總風缸壓力不足，故而自動切斷動力造成抑制列車加速的情形；下午4點列車在貢寮站前約1.3公里處，尤向機車調度員表達列車動力消失、空壓機跳開、動力時好時壞等情形，但仍駕駛列車續行前進。

因異常無法排除，列車在新馬站傾覆，車頭和車廂全出軌，18人因此喪生，還有2百多人受傷，財物損失在9.58億元以上。

行政院調查小組調查，事故原因第一是列車以超過速限（75km/h）的速度（141km/h）進入半徑306公尺的新馬站彎道，致列車前進方向第1節車廂右側車輪浮起後出軌並向左側傾覆，隨後第2至8節車廂也相繼出軌；其次是列車主風泵異常，列車動力時有時無，司機員在列車行進中，同時持續通聯嘗試排除列車異常狀況，進入新馬站彎道前未依規定減速；第三則是ATP系統被隔離，且普悠瑪列車的ATP遠端監視功能未連線，致無相關防護。

鹿潔身1980年就任職於台鐵局，歷經列車長、副站長、段長、處長、主任秘書、副局長，最後當到局長。公懲會認為，鹿潔身時為台鐵局局長，卻未能督導下屬確實執行職務，致沒發現ATP遠端監視系統未連線、未查明影響行車安全原因，明顯未善盡指揮監督責任。公懲會認為，導致車禍的原因包括組織文化、設備保修、程序操作、人員訓練、駕駛環境等個別層面缺失，鹿沒完善人員、安全管理與單位橫向整合，違失有懲戒必要。

機務處副處長柳燦煌負責電聯車採購，明知ATP遠端監視系統屬重要性項目，卻疏未注意而審定同意通訊系統相容測試程序書。公懲會指出，大里事件死傷慘重，ATP遠端監視系統更顯重要，但柳未能檢驗測試本案電聯車的ATP遠端監視系統未作動，即投入載客，違失甚明。