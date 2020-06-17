博奕遊戲APP 半年坑殺大陸民眾20億台幣

刑事警察局偵四大隊，今年3月接獲檢舉情資，一名綽號「明哥」男子與大陸不法人士合作，組成網路賭博公司，總公司與系統平台架設在菲律賓，台灣則以合法立案的資訊軟體服務公司為幌子，分別於台北市、桃園市及台中市等商辦大樓，架設線上博弈事業群，「明哥」等人以「21點」、「百家樂」及「牛牛」等博奕遊戲APP，專門鎖定大陸市場供玩家下注。

集團成員以話術、假報明牌等方式，吸引賭客大量投注資金下賭，最後卻慘賠收場，如果遇到賭客要出帳領回獲利，機房客服人員就會以該帳號出現不正當手段如外掛程式或駭客入侵套利等話術，藉口凍結帳戶，導致賭客血本無歸，警方接獲情資後立即報請桃園地檢署指揮偵辦。

經過3個多月偵查，警方發現受害人除了大陸民眾外，也有部分台灣民眾受害，刑事局兩天前與新竹市、高雄市、台中市、台北市、新北市等警方，同步執票前往桃園市、台北市、台中市等7處所執行搜索，當場查扣贓證物，並拘提主嫌李姓男子（38歲）、陸籍配偶陳姓女子（32歲）及旗下各分公司幹部等成員共95人到案。

警方發現，這個集團分工細密，在台北、桃園及台中等地成立電銷推廣部、回訪部、客服部等部門，分別負責隨機電訪大陸地區民眾，讓民眾下載「359棋牌」、「好運來」、「萬人棋盤」、「貴賓棋盤」、「財神棋牌」、「財神彩票」、「大莊家」、「632、7705、大庄家、天天紅」等APP遊戲下注。

集團成員會假扮專業投資客，誘使賭客儲值下注，或以文字客服，詐稱賭客刷水套利手段不正常，以此凍結帳戶等不讓賭客獲利，初步清查，今年上半年的賭客數量將近70萬人，賭資更高達新台幣約20億元。