「假組劇團真詐財」 劇團總監騙14萬多元遭訴
曾是本土劇、客家戲曲童星出身的謝宗達(藝名謝培竺)，被控以「假組劇團真詐財」手法招募演員、編導、工作人員，要求應徵者葛姓女子先行代墊住宿、表演教室場地等費用14萬多元。事後，葛女追討無著提告，台北地檢署調查後，今依詐欺、偽造文書等罪起訴謝男。
葛女指控，去年7月間，透過網路得知「同藝劇團」招募工作人員，便應徵英語劇課程老師兼編劇，謝身為劇團總監，當時以租用酒店式公寓給員工住宿、出入的磁卡押金、租表演教室的場地費、需開課籌備費等名義，要求先代墊14萬多元。
葛女指控，另位應徵劇團助理的人發現劇團竟沒有辦公室，以K書中心面試作為場地招募員工，還借用他的銀行帳戶收取代墊款。因此要求謝男退款，對方以母親生病為由拖延，接著電話打不通，一直避不見面。
北檢屢傳謝男未到，發布通緝。今年1月7日日傍晚，謝男在苗栗市民族路一間超商旁，因形跡可疑被員警盤查，又沒有身分證件被帶回。警方經人臉辨識系統查出他是通緝犯，且一個月前還涉嫌在超商內偷取飯糰，警方調查後將他解送北檢歸案。
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