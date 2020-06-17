天珠「天地眼中眼」引殺機 兩主嫌被判死刑

男子黃焌柚與張姓藝品商曾合夥經營天珠買賣，自認張利潤分配不均，私下將「天地眼中眼」販售得款人民幣38萬，經張一再催討，黃遂起殺機勾結李政達等人，去年預謀殺死張，強取駕值上千萬元的14顆天珠，台中地院認黃與李惡性重大，依強盜殺人等罪將兩人判處死刑，同夥李之楷無期徒刑、蔡信佑5年6月，另3人判處4至6月不等徒刑。

合議庭審酌，黃焌柚（40歲）及李政達（25歲）因需錢孔急，計劃強盜殺人犯行，且焌柚為避免被察覺犯行，退居幕後角色，由李政達出面與共犯聯 繫及下手實施，犯罪心思縝密，而李政達手段冷酷殘忍漠視生命，犯罪造成損害至重至深，完全無從依人力回復，自有永久與世隔離必要，因此將兩人判處死刑。

檢審查出，黃焌柚與張姓藝品商因天珠而結識多年的友人，且2人曾有合夥出資經營天珠買賣生意，黃因自認張就天珠買賣利潤分配不均，謀自行填補張少分配予他的利潤，即於去年4 月間前，將合夥共有的「天地眼中眼」出售，且將得款人民幣38萬餘元均歸為己有。

去年4 月間，張向黃追討天珠「天地眼中眼」未果，且得知黃已自行將天珠出售心生不滿，對外宣稱黃焌柚所出售的「天地眼中眼」天珠是他所有，黃焌柚得知後即與張生嫌隙。

同時，黃焌柚因涉犯銀行法案件，經新北地方檢察署檢察官起訴，由法官且審理中，而有籌措律師費之需求，黃焌柚遂於去年11月初，前往李政達位在中市住處，與李聊及他與張間的糾紛，李政達因亦有債務需錢孔急，遂計劃殺害張劫財

由李找幫手，李透過邱聖華（18歲）找來李之楷（18歲）、洪郁翔（19歲）、黃昱瑋（19歲）等人，將張綁來殺掉再埋屍，並奪取隨身攜帶天珠販售，來協助的人，每人可得報酬新台幣3萬。

黃透過手機傳被害人張的大頭照、生活照、台胞證、手機號碼的李政達，並指示李準備圓鍬、手套、童軍繩等物。同年11月18日，黃告訴李已找好太平區十九甲山區、望高竂等處作為埋屍地點。

黃與李商討以誘騙方式， 讓張至一定地點，再綁人奪珠殺害埋屍，同月24日李聯絡張，以購買天珠為由，約張在北屯區春水堂後方停車場見面，洪、黃因故未能到場，由李政達、李之楷、蔡信佑於次日前往，約定強盜張財物後，可獲取5萬元報酬，經蔡應允。

被害人抵達停車場後，李政達 等人出拳毆打張，蔡抓住張的雙手，李振達持折疊刀朝張的頭頸部連刺32刀，再將受重傷的張帶上車，李乃謀抵達埋屍地點再取出張身上價值上千萬元的14顆天珠。