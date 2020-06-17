竹縣消保官、環保局、消防局官員涉貪喝花酒 檢方起訴

新竹地檢署與廉政署今年2月偵辦縣府消保官羅鈞盛、環保局代理局長羅仕臣、消防局副局長陳中振、新湖地政事務所周姓主任等人涉嫌介入湖口鄉建案及接受黃姓建商招待喝花酒的貪瀆案；新竹地檢署偵查終結，今依貪汙治罪條例將5人起訴，其中，檢察官認為，羅鈞盛身為消保官卻忘其身分職責，反以職務影響力充當建商「門神」，因此向法院建請從重量刑。

檢方調查，羅鈞盛於2015年間結識黃姓建商，黃為使新竹縣內建案能順利銷售，以保證獲利方式讓羅鈞盛投資建案，至今總計獲利138萬4000元，另外，黃平日也經常招待羅鈞盛喝花酒，藉此維持彼此間關係。

而羅鈞盛為確保投資獲利，對於黃建設公司與縣府所屬局處間行政裁罰、消防安全設備竣工查驗、土地建物所有權移轉登記申請案進度等公法關係，均藉由其消保官身分從中遊說、施壓承辦公務員，更進一步與羅仕臣、陳中振、地政所周姓主任於2018年6月至去年1月間共同參加黃姓建商提供的花酒宴。

檢方2018年接獲廉政署情資，由檢察官葉子誠組成專案小組，經蒐證，去年2月 20 日、3月26 日持搜索票前往羅鈞盛、羅仕臣、陳中振、地政所周姓主任等人住處、辦公室，訊後向法院聲請羈押禁見羅鈞盛、陳中振獲准。

檢方認，這5人涉有貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上行為，收受不正利益，以及第11條第4項、 第2項對公務員職務上行為交付不正利益罪嫌，今依法提起公訴。