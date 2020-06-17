司法院精神障礙法制研議 裁定監護討論熱烈

司法院今天表示，為完善裁定監護的程序，「刑事訴訟法關於精神障礙法制研議委員會」日前開會就「裁定監護」草案初稿討論過程熱烈。

司法院發布新聞稿指出，司法院為兼顧精神障礙者訴訟權益與社會安全防護需求，成立「刑事訴訟法關於精神障礙法制研議委員會」，延聘審、檢、辯、學各方代表研討相關議題，6月12日召開第1次會議，由司法院秘書長林輝煌擔任主席。

這次會議在討論立法委員所提刑事訴訟法關於「暫時安置」的修正草案、刑事廳所擬關於「裁定監護」的草案初稿。

分析兩案主要差異，暫時安置對於符合刑法第87條要件者，創設強制處分性質的暫時安置制度；裁定監護則配合保安處分執行法第4條規定，完備到案、聲請、審查、裁定、執行等各階段程序依據，並與現有監護制度接軌。

會議中，委員們討論過程熱烈，有數位委員均表達應正視精神障礙者為病患的本質，即使進入刑事訴訟程序，仍應考量轉軌改依精神衛生法處理的可能性，以符合其醫療需求。

至於刑事訴訟程序，多數委員傾向以現有制度為基礎，且分就裁定監護的要件、執行及撤銷三個面向，提出具體的修正建議。

最後，林輝煌指示刑事廳綜合與會委員的意見，就草案初稿的內容再作研議，並訂於7月10日召開會議，繼續討論。