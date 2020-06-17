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70網友分享立委質詢全國農業金庫支持ODA挨告 獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

全國農業金庫公司不滿網友在臉書轉傳「蔡政府掏空農漁會7000億元借給新南向國家」、「擬將農漁民存款投入ODA計畫」等訊息，提告涉違反農業金融法。台北地檢署認為，網友是看到立委高金素梅2018年4月2日記者會發言，確信其為真實，且屬可受公評之事，今不起訴51人。

2018年3月19日，立法院財政委員通過民進黨立委鍾佳濱提案「為利全國農業金庫跨足新南向業務」，要求金管會與農委會共同研議修法，協助農業金庫設立「國際金融業務分行（OBU）」。

3月21日，財委會邀請相關部會針對政府開發協助（ODA）計畫及規劃執行情形進行專題報告。

全國農業金庫是否將閒置資金投入新南向ODA備受矚目，立委鍾佳濱建議農業金庫可參與聯貸，但不要當主貸銀行，而參與ODA要先設立國際金融業務分行（OBU），才能提供台灣農企業資金奧援。

全國農業金庫董事長吳明敏則表示，尚未接獲指示要參與ODA，如果修法讓農業金庫可承做ODA，會全力配合。

4月2日，高金素梅開記者會質疑農業金庫將推動政府支援開發計畫ODA，讓農漁寫血汗的7千億「丟去海外乎乾啦」，認為農業金庫資金來自農漁會存款，應優先用在照顧農漁民身上。

高金素梅質疑，吳明敏響應新南向政策，將從近7000億元總存款中的5000億元，用作新南向計畫。由於高金素梅有言論免責權，但從臉書粉專「韓國瑜高雄拚經濟 愛情產業鍊」、「神力女超人 挺藍粉絲團」轉貼分享的70位網友挨告違反農業金融法第38條。

警方透過臉書帳號追查發現被告的網友遍及全國，陸續約談到案，其中19名臉書帳號查不到使用者真實身分，檢方予以簽結。檢方查出，多數人是看到臉書社團發文「一定要轉出去，蔡政府掏空農漁會7000萬，借給南向國家，一定要讓人民知道。」

據悉，大部分被告到案後，供稱是看見高金素梅質詢，認為她值得相信，才會轉貼訊息，另有被告還回顧鍾佳濱質詢錄片查證。偵查中41人已和解，並同意刪除貼文及澄清。

檢方認為，吳明敏確實有回應願意配合政府做ODA，高金素梅發言並非憑空捏造，網友確信其為真實，且屬可受公評之事，考量被告平均年齡56歲、學經歷為高中職背景居多，因世代差異而不熟網路操作，抑或欠缺專業以致無從查證，今依罪嫌不足不起訴。

全國農業金庫公司不滿網友在臉書轉傳「蔡政府掏空農漁會7000億元借給新南向國家」、「擬將農漁民存款投入ODA計畫」等訊息，提告涉違反農業金融法。台北地檢署認為，網友是看到立委高金素梅2018年4月2日記者會發言，確信其為真實，且屬可受公評之事，今不起訴51人。圖／本報資料照。
全國農業金庫公司不滿網友在臉書轉傳「蔡政府掏空農漁會7000億元借給新南向國家」、「擬將農漁民存款投入ODA計畫」等訊息，提告涉違反農業金融法。台北地檢署認為，網友是看到立委高金素梅2018年4月2日記者會發言，確信其為真實，且屬可受公評之事，今不起訴51人。圖／本報資料照。

高金素梅 鍾佳濱

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