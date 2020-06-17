週刊爆汎德董座夫婦涉洗錢 調查局：立案分析

代理德國BMW、保時捷等名車的汎德永業集團傳出董事洗錢疑雲，《鏡週刊》報導，汎德公司董事長唐榮椿與妻子5年來利用匯款漏洞交易逾10億元，交易銀行向調查局洗錢防制處通報。對此，調查局回應已「立案分析」至於是否涉及洗錢不法，仍待釐清。

《鏡週刊》報導，根據銀行資料顯示，唐榮椿夫妻2人從5年前開始小額結匯，幾乎每個交易日都會先從A銀行的公司帳戶，把錢轉到B銀行的個人帳戶，接著再轉回A銀行2人的私人帳戶，然後將新台幣49萬元買美元轉定存。

報導提及，其中最讓人匪夷所思的是，每次匯款的金額都是49萬元，刻意避開央行洗錢防治通報查核的50萬元上限規定，兩人再將這些錢轉成美金定存，等累積到1.5億元之後，再將錢匯到香港、美國等境外帳戶。

《鏡週刊》報導引述知情人士透露，兩人近2年利用結匯美金筆數就超過1000筆，而這種分散結匯的行為至少已進行5年，金額恐高達新台幣10億多元。調查局認為，兩人匯款時間長，而且金額龐大，懷疑恐涉不法，目前已立案積極調查中。

汎德永業表示，相關內容所提到的事件，係屬股東個人事項與公司無涉，因此也不會造成公司財務損害及傷害全體股東之利益，請投資大眾放心。相關報導大股東本人與公司都不知悉，且未收到任何調查局來函。