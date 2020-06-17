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投資電子垃圾回收事業 前節目主持人夫妻判刑

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

佛光山旗下人間衛視前節目主持人逸飛、湯小玲夫妻被控與弟弟陳登廷謊稱投資「電子垃圾回收事業」吸金，台灣高等法院今天更一審宣判，合議庭依違反銀行法判逸飛夫婦各3年5月徒刑，判陳登廷4年5月徒刑，犯罪所得沒收。可上訴。

檢方指控，本名陳逸杰的逸飛自2010年起，在台北市萬華地區招攬吸收資金，宣稱陳登廷在對岸從事回收廢棄電子器材，指投資計畫以每30天至40天為周期，一次投資50萬元，每個周期即可領取1萬7500元紅利，且隨時可以解約領回本金。

20多位投資人分別投資數百萬元到1000多萬元，但2012年6月時，陳逸杰聲稱對岸海關禁止電子垃圾入境，以致採購的回收料件無法通關，無預警停付利息，投資人於是向檢方檢舉。

一審時，法院認定陳逸杰等人確實投資回收事業，只是投資失利，判3人無罪，檢方上訴；二審認為依照陳等人保證的投報率，換算成年利率高達14%，獲利顯不相當，改判陳逸杰夫妻各有期徒刑3年6月、判陳登廷4年6月。

二審判決後被告上訴，最高法院認為，檢察官併辦的犯罪事實，原審合議庭未審理，發回更審，高院更一審今天仍判他們有罪。

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