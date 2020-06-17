長笛音樂家音樂會換897張門票 她未付款遭起訴

知名長笛音樂家華姵去年舉辦音樂會，60歲靳姓女子向她稱要用60萬元贊助，換取897張門票；華答應後交付門票，音樂會結束，卻未收到款項。士林地檢署偵結，認為靳涉犯詐欺罪嫌起訴。

起訴指出，靳女跟華透過友人認識，靳得知華去年10月8日在台北市中山堂中正廳舉辦音樂會，先約出華在北投見面，當面稱要贊助她60萬，換取897張演唱會門票。

華允諾後交付門票，也在音樂會節目單印出對靳的謝詞；不過，音樂會結束，靳仍未付款，華聯繫靳，靳先稱出國，又稱服喪中，華憤而報案。

檢警偵訊時，靳坦承承諾之實，不過，她一下稱要用個人名義贊助，一下稱用京兆元公司名義，又改稱用基金會名義。

由於該音樂會由京兆元事業集團主辦，士林地檢署傳喚該集團女負責人到案，她稱，靳是公司財務長，有跟她說過要贊助音樂會，不過不清楚是用何人、何單位名義。

士林地檢署也傳喚多名證人，證述均指出，靳確實答應華要贊助並換取門票；士檢依據贊助合約書，認為靳涉犯詐欺罪嫌，依法將他起訴。