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遠雄佣金案仲介商無律師資格 還冒充檢察官騙民眾

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

遠雄人壽掏空案仲介商李克毅被台北地檢署命交保，前立委黃國昌起底李未具律師資格，還假冒檢察官。案經北檢主動簽分偵辦，查出他2011年4月對外宣稱1990年畢業，應屆考上檢察官，是司法官訓練所第31期結訓，涉冒充公務員服章官銜罪，由於犯案時間已逾5年追訴期，今不起訴。

遠雄人壽2008年欲購入台北市松高路集團總部大樓，李克毅以香港「聯升財務有限公司」為名義收取遠雄4.45億元佣金，逃漏綜合所得稅4千餘萬元，2016年二審依違反稅捐稽徵法判處1年6月，緩刑4年。

遠雄集團創辦人趙藤雄2008年藉由遠雄人壽130億元，購買北市松高路土地樓時，給付4億4500萬元佣金給仲介商李克毅，檢方接獲匿名檢舉指趙藤雄涉嫌拿回扣，將部分佣金回流兒子趙信清人頭帳戶。

去年5月17日依違反證交法背信罪、保險法罪，搜索遠雄集團總部共10處，約談趙氏父子等7人，追查浮報金額。李克毅名列其中，原以500萬元交保，隔天上午檢方以覓保無著為由，改以150萬元交保，限制出境出海。趙信清以3000萬元交保，限制出境出海。

黃國昌在臉書上揭露李2008年曾任「安多利證券投資信託」監察人，董監事名冊記載經歷包括北檢檢察官、遠雄董事長室法律顧問等，只是稍微查閱一下可以發現李沒有律師資格，沒當過檢察官，「根本是欺騙社會的王祿仔仙」。

檢方見媒體報導後，主動簽分偵辦。李克毅坦承犯行，供稱留學國外，有外國律師執照，沒有我國律師執照，也沒當過檢察官，只是吹牛、膨風，但不會對法律圈內人自稱當過檢察官，對門外漢外才會。

檢方查出，2011年4月間李在稅捐稽徵法案件，對外宣稱自己是1990年畢業，應屆考上檢察官，是司法官訓練所第31期結訓，涉冒充公務員服章官銜罪，由於犯案時間已逾5年追訴期，今不起訴。

此外，李克毅與律師謝進益合夥經營「日恒國際法律事務所C&R INTERNATIONAL LAW OFFICE」，R是謝進益Reggie Hsieh，C是李克毅Calvin Lee，兩人辦理多起訴訟。

其中，承攬名模林若亞補稅案，法官聲請釋憲後，大法官認定薪扣額上限12.8萬違憲，林女抗稅成功後來在臉書上發文感謝李克毅。李沒有我國律師執照，涉嫌違反律師法，目前另案偵辦中。

遠雄人壽掏空案仲介商李克毅涉嫌假冒檢察官，但因犯案時間已逾5年追訴期，北檢今不起訴。圖／本報資料照。
遠雄人壽掏空案仲介商李克毅涉嫌假冒檢察官，但因犯案時間已逾5年追訴期，北檢今不起訴。圖／本報資料照。

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