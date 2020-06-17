朝鄰居麻竹筍園噴灑農藥 致6棵麻竹壞死判賠1萬2千元

台中市劉姓農民與鄰居陳男不睦，手持裝有疑似柴油及農藥的噴槍，至陳男所有的麻竹筍園內噴灑，致園內5、6棵麻竹壞死，經陳提告，法官依毀損罪將劉判處拘役10日確定；陳並以麻竹受損百棵，每棵5000元，請求劉賠償50萬元，民庭法官僅認定竹筍受損6棵，每棵2000元，判決劉賠償陳新台幣1萬2000元。

判決指出，劉男與陳男為鄰居關係，雙方因故產生怨隙，劉因而心生不滿，於去年1月1日清晨4 、5時許，手持裝有疑似柴油及「年年春」農藥的噴槍（未扣案），至陳所有位於中市的麻竹筍園內，朝陳所種植麻竹噴灑上開液體，噴灑5 、6棵。

劉男聽聞陳住處電話聲響及狗吠聲，旋即離開現場，因此致園內5 、6 棵麻竹壞死而無法生筍，經陳提起刑事告訴，法官依毀損罪將劉男判處拘役10日確定。

被害人陳男請求損害賠償，提供去年9月間及12月間拍攝照片，呈現87棵麻竹遭毀損情形，剩下13棵已經爛掉，以麻竹受損百棵，1棵麻竹價格為5000元，請求劉賠償50萬元。