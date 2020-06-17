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媽祖也不保佑！賭場藏身麻豆廟宇旁 警查獲百萬賭資
臺南市政府警察局麻豆分局昨天下午6點許，在麻豆區某媽祖廟旁住宅內查獲麻將大型職業賭場，當場查扣賭資現金及籌碼一百萬餘元及帳冊、麻將牌、骰子及監視器等證物，涉嫌為首的王姓男子及工作人員等3人依賭博罪移送臺南地檢署偵辦，12名賭客則依社會秩序維護法裁罰。
麻豆警分局表示，日前接獲情資有麻將職業賭場流竄於麻豆轄區內，立即組成專案小組派員跟監蒐證，並向臺南地方法院聲請搜索票，昨天下午調集警力在周邊埋伏，該賭場平時大門深鎖，警方趁賭客開門欲外出時衝入賭場，賭客還來不及反應即遭警方查獲。
警方在現場發現擺放5桌麻將，3桌正在開賭，經警方清點含王姓主嫌共15人涉案，扣押賭資達106萬元，其中現金54萬、籌碼52萬。賭客們私下抱怨「賭場在廟宇旁，以為媽祖會保佑」，警方表示，從事不法行為，媽祖也不會保佑，終將受到法律制裁。
麻豆警分局長楊慶裕指出，賭場所帶來的傷害不僅是傾家蕩產，後續衍生的治安問題更多，從事犯罪行為，縱使求神拜佛，也不會得到庇佑，警方也將針對轄內易生不法處所加強查察，持續取締流竄性職業賭場。
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