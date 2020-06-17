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男大生兼幼教師趁午休猥褻4女童致身心創傷 判賠百萬

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄羅姓男大生在一間私立連鎖幼兒園兼差教英文，遭控前年4月間涉趁午休期間對4名女童伸狼爪，偷親吻外，更放膽伸進棉被撫胸、下體，直到有女童行為異常被家長發現才驚揭惡行。羅現與1女童已和解，另2名受害女童家屬求償，各獲判賠35萬及45萬確定；還有1名女童家長對羅及幼兒園求償，高雄地院判須連帶賠400萬，仍可上訴。

刑事部分，羅姓男大生一審被認定對4名當時僅4歲的女童，犯強制猥褻罪、乘機猥褻罪共12罪，重判10年徒刑；上訴後他與其中1女童家屬達成和解，改判較輕9年8月，不過全案被最高法院撤銷發回，目前高雄高分院更審中。羅案發後隨即遭幼兒園開除。

這名對羅姓男大生、幼兒園求償的受害女童家長主張，羅利用女兒年幼，隨意觸摸私密處及其他身體部位，對女兒心靈造成嚴重傷害，案發後出現模仿羅姓男大生舉動，竟主動觸摸胞兄下體、要求胞兄摸她私密處，且原本女兒晚上睡覺已不須包尿布，卻出現頻頻尿床、性格大變，情緒常失控不穩定，停止心理輔導後還無故剪自己頭髮等怪異行為，轉到新學校之初，更持剪刀劃破身上背心。

家長怒指，羅姓男大生侵害女兒身體自主權，也侵害父母保護教養權利，幼兒園則因聘僱無幼教背景、就讀運動管理系的羅姓男子教英文，還放任跟女童共眠發生憾事，未依法僱用合格幼教老師並有重大監督管理不當，要負連帶賠償，共應賠女兒500萬、父母各250萬元。

幼兒園方面出庭辯稱，羅姓男大生的猥褻行為屬個人犯罪，跟職務無關，縱使認為利用職務猥褻，園方也有宣導異性老師應與學生隔離，並設有班導師隨班、裝監視器監控，已盡注意的義務。羅姓男大生則未否認猥褻，僅說應徵時園方沒看他履歷，只問有無耐心。

法官依精神鑑定判斷，女童現沒出現創傷後壓力症候群，是因年紀小無法理解羅姓男大生的行為，但未來仍可能對人際交往或認知有偏差，增加父母教養責任，精神慰撫金以女童200萬、父母各100萬較適當，而幼兒園在聘僱階段、落實異性老師與學生隔離都未盡注意義務，判羅與幼兒園連帶賠償。

高雄羅姓男大生兼任幼兒園英文教師，涉對4名女童猥褻。示意圖／Ingimage
高雄羅姓男大生兼任幼兒園英文教師，涉對4名女童猥褻。示意圖／Ingimage

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