拿人臉上胎記做文章 法院認定公然侮辱判拘役40日
新北一家五星級酒店邱姓服務生，去年6月因催菜與徐姓廚師起爭執，過程雖未飆罵髒話，但因為拿對方臉上胎記做文章，當眾嘲諷「你以為你臉上是刺青喔」，被新北地院認定構成公然侮辱，判處拘役40日，得易科罰金4萬元。全案可上訴。
判決指出，事情發生在去年6月23日，該酒店當晚有很多客人，餐點菜餚全被掃完，徐男因為忙著補菜，加上廚房燥熱，不經意地對牆壁罵了一句三字經，結果被邱男聽到，雙方才起了爭執。
徐男指出，爭執當下有請邱男催菜態度好一點，也請對方找主管來講，但對方挑釁回答「不然你想怎樣」，接著又說「你以為你臉上是刺青喔」，所以覺得被嘲笑了。徐男表示，胎記是他一輩子的創傷，從小就被排擠嘲笑，如果是小朋友不懂事就算了，但邱男已經是成年人了。
審理時，邱男否認犯行，辯稱當時是以詢問口氣說「你臉上是刺青嗎」，但他也說自己跟徐男不認識，當下沒想那麼多，就是好奇而已。
法院調查，徐、邱2人因補菜問題而互有不滿，爭執已引起其他同事上前關心，且讓旁人感覺有必要站到中間進行隔離，認為雙方緊張氣氛一觸即發，邱男不可能在此時突然來一句友善問候；此外，酒店的學習副主廚也不認為邱男的話是單純友善的詢問，證稱當時雙方已有摩擦，爭吵劇烈，「突然來這句話，我不覺得會是中立的語調，比較像是嘲諷、不友善的語調」。
法院認為，對於因為不可改變的外貌而長期承受社會不一樣眼光的人來說，比較容易會因別人對其外貌的評論感到名譽受到貶損。徐男臉上有大片明顯的紅色胎記，如果有人要對他表示不屑、輕蔑或攻擊，只要拿他臉上的胎記來開玩笑，就足以達到貶損名譽效果，因此邱男行為明顯構成公然侮辱。
法院審酌邱男犯後否認，經徐男釋出善意調解，仍拒絕與對方協商，甚至在偵查庭上偷錄音，妨害偵查工作進行，犯後態度難認良好，因此判拘役40日；另外，徐男因為爭執時扔擲容器打傷邱男，去年12月另案被法院依傷害罪判拘役50日確定，得易科罰金。
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