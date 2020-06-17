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狂刷信用卡詐6200多萬 桃園「更生烤雞王」遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

桃園中壢「大公雞」餐廳創辦人陳星文，發現花旗銀行系統漏洞，前年間涉嫌在兩個月內用2張信用卡狂刷6200萬多元，拿去買名牌包、名錶、珠寶等高價商品。事後無法還款，出境時被警方攔截送辦，台北地檢署調查後，今依詐欺罪嫌起訴他。

桃園「烤雞王」陳星文過去曾上過不少電視節目，侃侃而談自己「黑歷史」。自幼念軍校被退學加入黑社會，過去曾開過賭場、酒家，甚至暴力討債、擄人勒贖，20年內數次進出監獄。

他出獄後遇到一名團膳公司老闆收留、給予工作，後來自己靠積蓄在2013年於桃園中壢開設「大公雞」烤雞餐廳，堪稱「浪子回頭」典範。

檢警調查，2018年4月間，陳星文想透過ATM預繳卡費到花旗信用卡，結果轉帳失敗，卻因銀行系統有漏洞，轉帳失敗的訊息變為成功。陳打去客服詢問，發現有轉帳成功，信用卡額度虛增，開始利用漏洞。

陳星文以花旗銀行信用卡消費時，明知自己帳戶餘額不足，刷卡200多筆，2個月內狂刷狂買各式珠寶、精品、皮包、香水、餐券、3C等高單價商品共6200萬多元。

陳男甚至要求銀行以人工授權提高刷卡額度，持續刷卡。期間銀行人員發現他刷卡金額「暴增」致電詢問，他卻理直氣壯說：「我是開公司的。」

陳男謊稱客人未拿走發票，他對中發票1000萬」、「年收300多萬」，聲稱不久後就會存入大筆現金。2018年6月21日，銀行發現始終沒有大筆現金存入，擔心無法支付高額消費。

銀行發現，陳星文於6月22日刷卡買翌日前往大陸寧波的機票，懷疑有「內情」而報警。23日，陳男前往桃園機場時，被台北市刑大逮捕。陳聲稱，他是與女友出境做生意洽公。

陳男否認詐騙銀行，宣稱是銀行同意他刷卡，還說「為什麼不能刷卡？如果不能刷卡，早就不能刷了！」把責任推給銀行。他坦承，大量資金還沒進來，帳戶沒錢。他表示可以還款，但只願還600萬元。

檢察官林易萱調閱陳男的營業所得、中獎紀錄、繳款明細等資料，認為陳明知自己毫無還款能力，也無還款意願，卻利用銀行系統漏洞持續犯案，今依法起訴。

桃園中壢「大公雞」餐廳創辦人陳星文涉嫌在兩個月內用2張信用卡狂刷6200萬多元，事後無法還款，台北地檢署調查後今依詐欺罪嫌起訴他。圖／本報資料照。
桃園中壢「大公雞」餐廳創辦人陳星文涉嫌在兩個月內用2張信用卡狂刷6200萬多元，事後無法還款，台北地檢署調查後今依詐欺罪嫌起訴他。圖／本報資料照。

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