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嫌吵！ 暴怒男亂棒打死吉娃娃 法官判緩刑

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市傅姓男子去年某日清晨被鄰居飼養的吉娃娃吠叫聲吵得不得安寧，暴怒提著鋁棒就登門理論，盛氣之下，直接棒打吉娃娃頭部；挨打的吉娃娃眼睛腫脹突出、出血，眼眶骨裂，最後腦出血而慘死。橋頭地院原依違反動保法，判處傅男有期徒刑3月，併科罰金20萬元，各得易科罰金、易服勞役，但傅不服上訴，二審給予緩刑機會，全案確定。

傅男委託律師辯稱，因吉娃娃飼主先持木棍從後方攻擊，自己一時情緒失控，才會揮打吉娃娃致死；強調，已與被害飼主達成調解，只是趕不及在判決前完成，主張原量刑過重。

然而，二審合議庭認為，動保法並非單純為了保護他人財產而設，被害犬隻既然死亡，無法僅憑傅男跟飼主達成調解就能彌補牠的生命保護法益；再者，即使傅男當下遭受飼主攻擊，他也不能不顧動物生命、轉向攻擊犬隻，這並非正當理由，不足以動搖原審量刑。

合議庭認為，原判決量刑並無過重、不合比例原則、公平原則等量刑濫用情事，無違誤。但考量被害飼主與傅男達成調解後，具狀請求法院從輕量刑並給予緩刑，橋頭地院維持原簡易判決刑度，依違反動保法，判處傅男有期徒刑3月，併科罰金20萬元，得易科罰金9萬元、易服勞役200日，另宣告緩刑2年，全案確定。

判決指出，35歲傅男揮鋁棒打吉娃娃，造成吉娃娃左側眼睛腫脹突出、出血，左眼眶上方骨裂、瀰漫性皮下充出血、左側大腦出血，重傷慘死。被害飼主表示，吉娃娃疑受到外界聲響干擾而吠叫。

橋頭地院審理，認為吉娃娃吠叫聲確實影響傅男日常生活作息，傅卻沒理性溝通、和平解決犬隻問題，反而不知尊重動物生命，因一時情緒失控，就任意打吉娃娃，造成犬隻受外力撞擊、腦出血而死，實屬不應該，涉犯故意傷害動物，致動物重要器官功能喪失罪。

高雄市傅姓男子去年某日清晨被鄰居飼養的吉娃娃吠叫聲吵得不得安寧，亂棒打死吉娃娃，涉違反動保法。示意圖（非當事照）／北市經發局提供
高雄市傅姓男子去年某日清晨被鄰居飼養的吉娃娃吠叫聲吵得不得安寧，亂棒打死吉娃娃，涉違反動保法。示意圖（非當事照）／北市經發局提供

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