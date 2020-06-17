聽新聞
test
0:00 / 0:00
殺47刀當街吻私處沒判死 台大宅王賠了1145萬
有「台大宅王」稱號的碩士張彥文當街砍殺前女友47刀，再褪去她褲子親吻私處，台灣高等法院更二審今就殺人罪部分判處無期徒刑，褫奪公權終身。
張彥文在台北地院一審時被依殺人、強制性交等7罪判張無期徒刑；高院上訴審時，不得易科罰金部分改判21年6月。到了高院更一審時，考量他與被害家屬和解，減為15年徒刑。張的刑度越判越輕，也曾引發議論。張和檢方後來都上訴，高院更二審又判無期徒刑。此外，張強制性交、汙辱屍體等6罪已先判決定讞。
高院發言人連育群表示，合議庭認為張是預謀殺人，且企圖在殺害被害人後自殺求死，他涉犯刑法第271條第1項殺人罪，沒有刑法第19條酌減其刑的空間。
連說，一審未依卷內事證認定預謀殺人，且事後張與被害人的父母已達成和解，沒收規定也有修正，因此撤銷原判決。
更二審考量張彥文是在光天化日、大庭廣眾之下殺人，手段凶殘，被害人在青春年華就離開人世，家屬更是痛失愛女、傷痛難以彌補，如果只量處無期徒刑，不足警惕、也失衡。
高院更一審時，張以1145萬元和死者父母和解，目前分期履行，確實有填補損害的具體作為，而張在監期間也狀況正常。
更二審認為，張彥文在家庭、監獄功能下應有遷善可能，還不到要量處死刑的地步，處無期徒刑則符合罪責原則，讓張與社會永久隔離可達到社會防衛的目的，易讓張深刻醒悟，為自己的罪行負責。本件仍得上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言