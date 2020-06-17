殺47刀當街吻私處沒判死 台大宅王賠了1145萬

有「台大宅王」稱號的碩士張彥文當街砍殺前女友47刀，再褪去她褲子親吻私處，台灣高等法院更二審今就殺人罪部分判處無期徒刑，褫奪公權終身。

張彥文在台北地院一審時被依殺人、強制性交等7罪判張無期徒刑；高院上訴審時，不得易科罰金部分改判21年6月。到了高院更一審時，考量他與被害家屬和解，減為15年徒刑。張的刑度越判越輕，也曾引發議論。張和檢方後來都上訴，高院更二審又判無期徒刑。此外，張強制性交、汙辱屍體等6罪已先判決定讞。

高院發言人連育群表示，合議庭認為張是預謀殺人，且企圖在殺害被害人後自殺求死，他涉犯刑法第271條第1項殺人罪，沒有刑法第19條酌減其刑的空間。

連說，一審未依卷內事證認定預謀殺人，且事後張與被害人的父母已達成和解，沒收規定也有修正，因此撤銷原判決。

更二審考量張彥文是在光天化日、大庭廣眾之下殺人，手段凶殘，被害人在青春年華就離開人世，家屬更是痛失愛女、傷痛難以彌補，如果只量處無期徒刑，不足警惕、也失衡。

高院更一審時，張以1145萬元和死者父母和解，目前分期履行，確實有填補損害的具體作為，而張在監期間也狀況正常。