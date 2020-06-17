尾隨進廁所拿刀猛刺、摀口鼻 他殺死弟弟判關8年定讞

領有中度身心障礙手冊的陳姓男子去年趁弟弟進廁所時，持水果刀猛刺6刀，並拿毛巾摀住弟弟口鼻致死，他犯後打電話自首，一審依殺人罪判10年徒刑，二審改判他8年徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

陳（44歲）和弟弟（42歲）分別領有中度、輕度身心障礙手冊，平時和母親同住，兩人都無固定收入，家中經濟狀況不佳；陳和弟弟相處不睦，常在家中發生衝突。

陳去年2月22日上午9時許，忍不住對弟弟的怨恨，見弟弟進入廁所毫無防備，拿起桌上的水果刀尾隨進入廁所，猛刺弟弟背部，再以手摀住弟弟口鼻，再刺頸部、胸部等共6刀。

他為確認弟弟死亡，拿廁所內的毛巾摀住弟弟口鼻、壓迫頸部，直到弟弟身亡；陳犯後主動打電話報警自首，「我殺了弟弟」。

警方到場見陳家血跡斑斑，弟弟倒地不起、明顯死亡。檢方偕法醫相驗，死者胸背部有多處刺入傷口導致大量出血，呼吸道內血液吸入，另有口鼻悶壓外傷，最後因出血性休克及窒息死亡。