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尾隨進廁所拿刀猛刺、摀口鼻 他殺死弟弟判關8年定讞

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

領有中度身心障礙手冊的陳姓男子去年趁弟弟進廁所時，持水果刀猛刺6刀，並拿毛巾摀住弟弟口鼻致死，他犯後打電話自首，一審依殺人罪判10年徒刑，二審改判他8年徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

陳（44歲）和弟弟（42歲）分別領有中度、輕度身心障礙手冊，平時和母親同住，兩人都無固定收入，家中經濟狀況不佳；陳和弟弟相處不睦，常在家中發生衝突。

陳去年2月22日上午9時許，忍不住對弟弟的怨恨，見弟弟進入廁所毫無防備，拿起桌上的水果刀尾隨進入廁所，猛刺弟弟背部，再以手摀住弟弟口鼻，再刺頸部、胸部等共6刀。

他為確認弟弟死亡，拿廁所內的毛巾摀住弟弟口鼻、壓迫頸部，直到弟弟身亡；陳犯後主動打電話報警自首，「我殺了弟弟」。

警方到場見陳家血跡斑斑，弟弟倒地不起、明顯死亡。檢方偕法醫相驗，死者胸背部有多處刺入傷口導致大量出血，呼吸道內血液吸入，另有口鼻悶壓外傷，最後因出血性休克及窒息死亡。

基隆地院一審指出，經鑑定陳患有思覺失調症，犯案時並未因病喪失或減少行為辨識能力，審酌他自首符合減刑規定，依殺人罪判10年徒刑；案件上訴，高院二審今年3月改判8年徒刑，陳先前到庭聽判，得知判決結果面無表情，面對法官解釋僅點頭回答「喔」；最高法院駁回上訴，全案定讞。

陳姓男子（左，白衣者）去年持水果刀殺死弟弟，最高法院判8年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
陳姓男子（左，白衣者）去年持水果刀殺死弟弟，最高法院判8年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

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