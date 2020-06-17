停車糾紛！滷味攤老闆對空氣木板飆三字經 法官判無罪
劉姓男子去年1月14日晚間開車行經新竹縣，將停放在汪姓女子經營的滷味攤旁，到附近買檳榔，汪認為生意被影響，要劉移車，但劉沒正面回應，導致汪返回攤位時爆粗口罵三字經，劉不滿上前理論，遭汪嗆「我在罵空氣、我在罵木板」，氣的怒告汪妨害名譽；新竹地院法官審理，認為事發當下雙方都已出現負面情緒，自難控制音量，加上一旁沒人確實看見汪針對劉罵三字經，判汪無罪。
警詢時，汪供稱，罵三字經僅是情緒發洩，且罵的地點是在自己的滷味攤，並非針對劉。劉則說汪要他移車時口氣不太好，因此他也口氣不好回「為何要移車？」之後他走到駕駛座準備移車時，就聽到對方罵三字經，讓他覺得名譽受損，不過當下只有聽見汪罵人，並未目睹。
檳榔攤員工最先稱，劉是常客，他當天來檳榔攤聊天，將車停在洗衣店前，稍微擋到滷味攤，之後汪跑來叫劉移車，兩人發生爭執，他在檳榔攤裡作業時有聽見汪罵三字經，但對誰說並不清楚。不過，法官審理時檳榔攤員工又改口，指未目睹耳聞汪罵人，僅聽汪解釋罵髒話並非針對劉而已。
法官認為，劉的證述雖可證明汪有罵三字經，他與證人卻都未目睹汪罵人指涉的對象，這起停車糾紛當下雙方都有負面情緒，汪的移車要求並未獲得正面回應，汪則返回攤位時為求情緒發洩而爆粗口，並非背離一般常情，衡量在負面情緒下自難要求音量控制，加上事證不足，無法證明汪是針對劉謾罵，因此判汪無罪。
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