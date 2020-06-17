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後疫情時代的政治風暴 自費醫材差額上限的前世今生

與前妻家人債務糾紛 恐嚇「你讓我跳票，我讓你跳樓」

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民陳姓男子對前妻小蘋（化名）施暴力，經法院核發民事通常保護令，因與前妻家人有債務糾紛，以LINE傳「我有仇必報，我用我的生命跟你保證這件事，有必要搞到出人命，你自己想想」、「你讓我跳票，我就讓你跳樓」，致小蘋心生畏懼，台中地院依違反保護令罪將他判處拘役80日。

判決書指出，陳男（40歲）原為小蘋的配偶，於2018年9月12日調解離婚，因他曾對小蘋為家庭暴力行為，經法院核發民事保護令，裁定他不得對小蘋實施身體、精神或經濟上騷擾、控制、脅迫或其他侵害行為。

陳男因與小蘋的家人有債務糾紛，於2018年9月20日下午，以LINE傳送內容「我有仇必報，我用我的生命跟你保證這件事，有必要搞到出人命，你自己想想」的訊息給小蘋，而違反保護令。

2018年12月11日晚間，陳又傳「反正這個遊戲很簡單，你弄死我我就是弄死你而已，你已經弄死我3次了，我這次不會放過你」。

2019年3月22日晚間，陳再傳「我給你最後提醒與警告，如果硬拼到底，絕對會有更多的死傷，我是說真的會有人會死，你讓我跳票，我就讓你跳樓，不信你試試看」，致小蘋心生畏懼。

經被害人提告，陳男否認違反保護令以及恐嚇危害安全的犯行，但法官不採信，審酌陳男犯後卸責，未與被害人和解，判處拘役80日，得易科罰金。可上訴二審。

陳男與前妻家人有債務糾紛，以LINE傳「你讓我跳票，我就讓你跳樓」，致前妻心生畏懼，台中地院依違反保護令罪將他判處拘役80日。圖／本報資料照
陳男與前妻家人有債務糾紛，以LINE傳「你讓我跳票，我就讓你跳樓」，致前妻心生畏懼，台中地院依違反保護令罪將他判處拘役80日。圖／本報資料照

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