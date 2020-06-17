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台大宅王賠上千萬也無法彌補 更二審重判無期徒刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

綽號「台大宅王」的碩士張彥文砍殺前女友47刀再親吻私處，一審依殺人、強制性交等7罪判張無期徒刑，二審不得易科罰金部分改判21年6月，到了更一審時又考量他與被害家屬和解，減為15年徒刑。張和檢方皆上訴，高院更二審檢、辯攻防量刑多寡，合議庭今認為本案過度殺戮，雖撤銷原判決但仍判無期徒刑。

張彥文強制性交、汙辱屍體等6罪已判決定讞，更二審僅就殺人罪部分審理，被害家屬自前幾次審理庭開始就未再到庭表示意見。張的律師說，各方對犯罪基礎事實都無意見，爭議在量刑多寡。

張彥文（35歲）讀台大時，參加校內電玩比賽「台大我最宅」奪冠。張2013年認識林姓女網友，交往並同居，當時他在會計師事務所擔任審計員，但因雙方個性差異而數度爭執，女方覺得有壓力，要求分手。

張安排兩人到日本玩，他發現林女手機內的自拍照片背景有男性褲子，生恨，強制性交二次並拍裸照，女方決意分手。張懷疑她另結新歡，2014年9月21日寫兩封訣別信，隔天清晨時，到林女住處外持鈦鋼刀恐嚇「我想在人生最後一天，跟你當最後一天男女朋友」，林女掙扎推開，張狂砍頭、胸47刀，見她倒地後，當街脫她褲子、親吻私處再自殘。

法院勘驗張與死者的訊息對話，死者曾說「就算我再怎麼壞…再怎樣不尊重你…你也不能強暴我啊」、「被硬來的感覺真的很差」、「你都強暴我還想拍我」，而張則回「我現在很自責…其實也是我的陰影了…因為毀了自己和最愛」。

高院更一審時，張以1145萬元和死者父母和解，而殺人罪為死刑、無期徒刑、「十年以上，十五年以下有期徒刑」之罪，只能在這三者間選擇，更一審判張15年徒刑。但最高法院認為，告訴代理人曾主張，張彥文犯後持「刀背」自殺，顯無自殺之意，更一審未進一步調查，直接認定張殺害女子後曾「一心求死」，還當作量刑因子之一，調查、理由欠備，難昭信服，因此又發回高院更審。

更二審認為，從卷證資料來看，張是預謀殺人，也有「一命還一命」的想法，考量張作案時精神狀況正常，事後雖有和解，但對被害父母而言，女兒在光天化日之下遭殺戮，金錢無法彌補，因此判無期徒刑，褫奪公權終身。

綽號「台大宅王」的碩士張彥文砍殺前女友47刀再親吻私處，被依殺人等罪起訴，台灣高等法院更二審判他無期徒刑，褫奪公權終身。資料照片。記者王宏舜／攝影
綽號「台大宅王」的碩士張彥文砍殺前女友47刀再親吻私處，被依殺人等罪起訴，台灣高等法院更二審判他無期徒刑，褫奪公權終身。資料照片。記者王宏舜／攝影

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