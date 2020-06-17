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前女友有了男友 渣男傳訊息恫嚇還散播裸照挨告

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

51歲陳姓男子去年3月與女友分手後，得知女友與新男友及其他同事一同出遊，心生不滿，8月19日以通訊軟體Messenger，連續傳送「你在他身邊再出現的話我一定會了你」、「一定殺了你」、「你死定了」等訊息恫嚇，還傳送女友性愛裸露的Google相片連結給對方，嚇到對方報警，台南地院認陳犯恐嚇危害安全、散布猥褻電磁紀錄罪，處3月徒刑，可上訴。

檢警調查，陳去年8月19日晚間，登入臉書通訊軟體Messenger ，使用暱稱，接續傳送訊息恫稱「你在他身邊再出現的話我一定會了你」、「一定殺了你」、「卑鄙小人」、「你死定了」等語至對方臉書帳號，心生畏懼。

隨後，他又以簡訊方式傳送前女友性愛裸露的Google相片連結給對方，經點開後發覺是性愛照片的猥褻電磁紀錄，發現案件不單純，馬上報警處理，揪出幕後的黑手。陳坦承犯案，雖有和解意願，今年1月7日調解過程中又因態度不佳，雙方未能達成和解。

台南地院審酌，陳犯罪動機、手段、犯罪時所受的刺激、對告訴人造成身心影響、犯罪後坦承犯行態度，兼衡品行、智識程度、家庭、經濟狀況等一切情狀，認陳犯恐嚇危害安全罪，處2月徒刑，又犯散布猥褻電磁紀錄罪，處2月徒刑，應執行3月徒刑，可易科金。

台南地院認陳姓男子犯恐嚇危害安全罪，處2月徒刑，又犯散布猥褻電磁紀錄罪，處2月徒刑，應執行3月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認陳姓男子犯恐嚇危害安全罪，處2月徒刑，又犯散布猥褻電磁紀錄罪，處2月徒刑，應執行3月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

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