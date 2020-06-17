錢櫃大火仍未和解又爆未通報無薪假 羅智強要柯硬一點

錢櫃林森店大火造成六人死亡，事發迄今51天，練仍未與罹難者家屬和解；北市議員羅智強昨天在臉書指出，早在2月25日錢櫃就已經公告因人力過剩放年假，無年假者放無薪，卻未向北市勞動局通報無薪假，「柯文哲市長，台北市勞工局，對練台生，可以硬一點嗎？」

台北地檢署上月22日為釐清管理人責任，以被告身分傳喚錢櫃董事長練台生到案，訊後依違反消防法、刑法失火燒毀建築物、過失致死等罪命練以一百萬元交保、限制住居、出境、出海；媒體詢問柯文哲，柯當時說，100萬只是法律的程序，重要的還是法官也會評估錢櫃的資產和練台生本人名下的財產，這只是一個程序而已。

羅智強昨天在臉書指出，大家應該也發現，已經好一陣子，沒有練台生的新聞；這就是現在台灣，媒體大亨的SOP，只要神隱，只要「拖」，就可以大事化小，小事化無。在這個時刻，才能彰顯「自媒體」的重要，如果沒有自媒體，台灣將會是一個「媒體寡頭」的時代。

羅智強說，有錢櫃員工私訊錢櫃的內部網站截圖給他，原來早在2月25日，錢櫃就已經公告「人力過剩放年假，無年假放無薪」，他以此詢問台北市政府，錢櫃有通報無薪假嗎？勞工局的回覆是「沒有」。