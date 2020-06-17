要求與前女友做愛被拒 抱起她重摔台階判刑
邱男前年要求與前女友小蘋（化名）嘿咻被拒，強行將她壓制在床上，撫摸她胸部，經被害人掙脫，邱用手勒她脖子，恐嚇「要死一起死」，再抱起她重摔在樓梯台階上，台中地院依強制猥褻罪將他判刑8月；另依傷害、恐嚇等罪將他判刑6月。
判決書指出，邱男與小蘋曾是男女朋友關係，於2018年10月底分手後，同年11月29日中午，邱邀約她至他租屋處共進午餐，餐後她在租屋處休息，邱詢問小蘋是否同意發生性行為，經她拒絕後，他將她壓制在床上，以手強抓她的胸部。
經被害人小蘋掙脫後，邱則用手勒住她脖子，經小蘋大聲喊救表示無法呼吸，邱出言恫稱：「要死一起死」等語，致她聞言後心生畏懼。
小蘋要求邱冷靜、放手，邱始放開小蘋，她趁隙逃離，並使用手機撥打電話報警，惟她跑至上址2樓樓梯間，旋為邱追上，經邱發覺小蘋撥打電話報警，自她手上拿走平板手機並朝地上丟擲，致該平板手機螢幕破裂，主機與外殼分離而不堪使用。
邱再用手摀住她的嘴巴，並將她的身體抱起，重摔在樓梯台階上，致小蘋受有左側後背疼痛、右下肢擦挫傷等傷害，被害人無力反抗逃跑，遂同意邱要求，先行返回租屋處。經警方獲報到場，邱隨即逃離現場，經警在中市北屯區文心路與綏遠路口攔下邱。
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