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24年前蛋商耳語挖出驚天內幕…口蹄疫，永不再見！

要求與前女友做愛被拒 抱起她重摔台階判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

邱男前年要求與前女友小蘋（化名）嘿咻被拒，強行將她壓制在床上，撫摸她胸部，經被害人掙脫，邱用手勒她脖子，恐嚇「要死一起死」，再抱起她重摔在樓梯台階上，台中地院依強制猥褻罪將他判刑8月；另依傷害、恐嚇等罪將他判刑6月。

判決書指出，邱男與小蘋曾是男女朋友關係，於2018年10月底分手後，同年11月29日中午，邱邀約她至他租屋處共進午餐，餐後她在租屋處休息，邱詢問小蘋是否同意發生性行為，經她拒絕後，他將她壓制在床上，以手強抓她的胸部。

經被害人小蘋掙脫後，邱則用手勒住她脖子，經小蘋大聲喊救表示無法呼吸，邱出言恫稱：「要死一起死」等語，致她聞言後心生畏懼。

小蘋要求邱冷靜、放手，邱始放開小蘋，她趁隙逃離，並使用手機撥打電話報警，惟她跑至上址2樓樓梯間，旋為邱追上，經邱發覺小蘋撥打電話報警，自她手上拿走平板手機並朝地上丟擲，致該平板手機螢幕破裂，主機與外殼分離而不堪使用。

邱再用手摀住她的嘴巴，並將她的身體抱起，重摔在樓梯台階上，致小蘋受有左側後背疼痛、右下肢擦挫傷等傷害，被害人無力反抗逃跑，遂同意邱要求，先行返回租屋處。經警方獲報到場，邱隨即逃離現場，經警在中市北屯區文心路與綏遠路口攔下邱。

邱男要求與前女友小蘋（化名）嘿咻被拒，強行將她壓制在床上撫胸，經被害人掙脫，再抱起她重摔在樓梯台階上，台中地院依強制猥褻罪將他判刑8月 ；另依傷害等罪判刑6月。圖／聯合報資料照片
邱男要求與前女友小蘋（化名）嘿咻被拒，強行將她壓制在床上撫胸，經被害人掙脫，再抱起她重摔在樓梯台階上，台中地院依強制猥褻罪將他判刑8月 ；另依傷害等罪判刑6月。圖／聯合報資料照片

恐嚇 猥褻 性行為

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