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兒童妨害性自主案件數比傷害還高？ 因...打架撨掉了

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

少年事件處理法修正，包括觸犯刑罰法律兒童不再送少年法庭、安置中途學校兩項重大變革19日就將上路，現有183案、220名兒童事件繫屬少年法庭，司法院將函請各法院為不付審理或中止執行。司法院少年及家事廳廳長謝靜慧表示，基於保障兒童最佳利益，少年法院不再介入處理，但國家要保護少年，「一個也不漏接」。

從2018年統計來看，兒童觸法的前三大類型分別為竊盜、妨害性自主與傷害，總數各為87、43、19人，其中大部分都是給予訓誡，動用到安置的只有涉竊盜的兩名少年，其餘則是保護管束。

司法院指出，「妨害性自主」的案件數較傷害來得高，主要是家長對孩子間打架的案子多半會「撨」掉，但民情對妨害性自主的接受度很低，多半告到底。

謝靜慧表示，少事法修正條文去年6月19日施行，但因12歲以下兒童觸法不再移送少年法院、交付安置於執行過渡性教育措施等輔導部分影響層面大，行政機關需時間因應，因此從後天開始實施。

1976年起，少事法將兒童觸法納入，但衛福部在兒童權利公約首次國家報告中建議兒童觸法行為應依兒童及少年福利與權益保障法處理，新制上路後，兒童觸法將改由教育與社政體系分依兒權法、學生輔導法等規範處理，不再移送少年法院。繫屬法院的兒童保護事件，法院將依個案狀況為不付審理或裁定不付保護處分；執行中，則免予執行或中止執行，且要塗銷兒童的前案紀錄和有關資料。

除了「司法不再處理兒童犯罪」外，針對12歲以上、未滿18歲的少年犯罪，新制也讓司法在處遇上「多一個選擇」。少家廳法官李明鴻表示，法院在裁定安置輔導保護處分時，會衡酌少年行為性質、身心狀況、學業程度和家庭功能，並視調整環境必要性，綜合考量少年的需保護性、最後手段性原則，再裁定少年交付安置輔導。李說，經少年法院裁定後，有就學和住宿雙重需求的少年就可安置在教育體系的中途學校，比起以往的處置更完善。

謝靜慧指出，增加執行過渡性教育措施處所是為了呼應兒權公約要求少年處遇多樣化意旨，教育部已同意新北、高雄和花蓮三所中途學校先提供50個床位，作為安置輔導的處所。

不過，過去的中途學校是收容遭受性剝削或疑似遭受性剝削的兒童或少年，往後卻要加入「犯罪少年」，學生性質迥異，如何管理與教育也需注意。

司法院指出，「妨害性自主」的案件數較傷害來得高，主要是家長對孩子間打架的案子多半會「撨」掉，但民情對妨害性自主的接受度很低，多半告到底。示意圖／Ingimage
司法院指出，「妨害性自主」的案件數較傷害來得高，主要是家長對孩子間打架的案子多半會「撨」掉，但民情對妨害性自主的接受度很低，多半告到底。示意圖／Ingimage

司法院 妨害性自主 性教育

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