「少龍」開「仙女班」 詐財騙色 北檢聲押禁見

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城涉犯詐欺、強制猥褻等罪，有反覆實施及有串滅證之虞，檢方複訊後今凌晨向法院聲押禁見。記者賴佩璇／攝影 中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城開設道場，涉嫌以修煉仙女為由，招收年輕單身女子猥褻，稱地球將毀滅，指示信眾奉獻，另私開中藥處方籤。檢警昨搜索並拘提徐男、黨秘書長李美華等2人到案，檢方複訊後認定徐男涉犯詐欺、強制猥褻等罪，有反覆實施及有串滅證之虞，今凌晨向法院聲押禁見。

此外，依詐欺罪諭令李女以10萬元交保候傳。昨晚間，徐浩城、李美華被移送北檢時，20多名信眾、員工前來護駕，直喊「擋媒體」，引發現場一陣推擠，徐男不發一語。

今年3月間，警方陸續接獲被害人報案，指控以少龍為首的華興靈修中心涉嫌詐騙，且金額高達千萬元。

專案小組追查，該集團以宗教理念作為掩護，1991年至2001年間在台北、台中、高雄等地開設道場，並廣收信徒。

少龍自稱為「道主」、「五教共主」、「主人」、「師父」等，信徒則必須以「僕人」自稱，且少龍不斷灌輸「唯我獨尊」觀念，要求信徒相信末日預言。

他宣稱地球將於2012年毀滅，他會用太空梭帶信眾移居其他星球，前往靈性世界消災解厄，需購買民生用品，同時又言「末日將至，錢財無用」要求奉獻現金。

他還在靈修中心內成立「仙女班」，招收20至30歲的年輕單身女信徒加入，交由李美華管理，頒布「道宮宮女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」等文章作為內部規範，同時嚴格控制生活，禁止女信徒與親友聯繫，並涉嫌妨害性自主。

另外，他不具中醫師資格，卻長期開出中藥處方箋給信徒，指示依藥方至中藥局購買中藥服用。檢警昨兵分四路，搜索道場、住所，查扣8000萬元現金、帳冊、藥單、仙女班法則、太空梭模型等贓物，警詢後依詐欺、妨害性自主、醫師法將兩人移送北檢。