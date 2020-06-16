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凡事打110、叫警察 「穿制服抓小孩」適當？
少年事件處理法新制6月19日上路，也宣告法院不再處理兒童觸法事件，立法院在修法時，附帶決議要求教育部主導，邀法務部、衛福部、內政部討論如何銜接，但外界質疑「若有兒童涉重大犯罪，誰處理？」、社政單位有沒有能力「接起來」。此外，國人習慣任何事情時都打110，未來警方適不適合「穿制服抓小孩」也受議論。
司法院少家廳廳長謝靜慧指出，少事法刪除第81條之1是為了落實兒權公約，回歸十二年國民基本教育及學生輔導機制處理，讓兒童在教育、社區和福利行政中能受到公平對待。
兒童觸法雖不再由司法處理，但在兒童準用的少年不良行為及虞犯預防辦法未被廢止前，內政、法務、教育部仍可處理不良行為，司法院認為不會有空窗期，未來該辦法將由少年偏差行為之輔導及預防辦法取代。依實務來看，兒童涉重大犯罪的機率極低，過去曾有一名兒童捲入女老師遭少年性侵致死的案例，不過這名兒童僅是「從犯」小跟班，不是正犯。
今年4月間，一名5歲兒童騎腳踏車撞上特斯拉跑車，到場處理的霧峰分局內新派出所員警對兒童酒測，事件也引發「大砲打小鳥」爭議；就刑事而言，未滿14歲無責任能力。有法官指出，即便以後法院不處理兒童觸法事件，但依照國人「凡事先叫警察」的習慣，未來警察在處理偏差行為時，是否該著制服到場？而社工和老師遇上兒童觸法的狀況時，可能無法像警方般調查完整，該怎麼協調還是問題。
法界人士指出，未來警察處理兒童觸法的工作應會偏向「轉介」性質，主要在確認事實，再通報學校、社工，若發現兒童有「帶頭大哥」，就要請孩子以證人身分來了解。
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