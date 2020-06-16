廖姓男子等被控撲克牌占卜詐欺案 無罪確定

廖姓男子等4人被控涉利用撲克牌占卜詐騙、以老鼠會方式招攬會員案，台灣高雄地方法院認定罪證不足判無罪，全案上訴後由高雄高分院審理，維持無罪判決，檢未上訴、無罪確定。

高雄市政府警察局刑事警察大隊獲報廖姓男子等涉設顧問公司，對外標榜撲克牌占卜，為被害人解除人生困惑，並以加入會員收取入會費詐騙；多名被害人完成顧問公司課程，卻遲未收到事前約定的回饋金額與利潤後報案，全案民國105年12月依詐欺罪嫌移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

全案由雄院審理，合議庭法官認定會員繳納款項為大羅神算課程學費，並上過被告等人提供課程，難認為被告有何施用詐術情事。被告有依約發放紅利，縱然以後可領的紅利未能按時發放，屬民法債務不履行問題，不能單以被告未能依約履行，就認定被告自始即有不法所有之意圖而施用詐術。

根據判決書，被告不符多層次傳銷管理法的非法多層次傳銷罪、中華民國刑法三人以上共同犯詐欺取財罪要件，本件依檢察官所舉證據，都尚不足為被告有罪的積極證明，以說服法院形成被告有罪心證；108年12月判決被告無罪。

全案上訴台灣高等法院高雄分院審理，法官認為分紅制度為線性排序，能否領取紅利與是否介紹他人加入無關，且每一編號領滿紅利上限後須退出，越早加入者無法領越多，顯然欠缺多層次傳銷契約應具備的「層次架構」（平行擴散性），難認為是多層次傳銷管理法定的多層次傳銷。

高雄高分院判決書指出，原審基於無罪推定原則，判決被告無罪無違誤；檢察官未進一步提其他積極證據，無從推翻原審認定，上訴難認為有理由，應予駁回；檢方後來未上訴，109年5月無罪確定。