覬覦財務勒死前女友 法官判無期徒刑

陳姓男子因債務纏身，覬覦前女友存款，去年7月9日邀戴姓前女友到汽車旅館，將FM2摻入啤酒，再洗劫財物，將戴女勒死還意圖侵犯遺體，期間甚至營造戴存活假象，戴父出庭曾痛哭陳將女兒當成提款機，希望法官判陳死刑；新竹地院審理終結，合議庭法官認陳犯行未到處以極刑程度，依強盜殺人罪判無期徒刑。

判決表示，陳男與戴女原為男女朋友，於去年6月分手，陳得知戴戶頭有20多萬元存款，因自己債務纏身，且不滿戴和他分手，去年7月9日以最後一次聊天為由，將戴載到汽車旅館喝酒。隔天凌晨，陳趁戴不注意，拿出預藏且以熱水溶解的FM2摻入啤酒罐，戴喝下後藥效發作，雖驚覺遭下藥，起身想走，脖子卻被陳勒住致死。

後來戴女室友傳訊息叮囑戴女要準時回去，陳以戴的手機回訊息，稱「晚上我睡這好了、早上再回去換衣服、太累了、心好累」，藉此營造戴存活假象，隨後還將戴脫光企圖侵犯遺體，最後因無法起生理反應作罷。

陳還用戴的手機登入對方網路銀行，將10萬元轉帳到自己戶頭，再冒用對方身分，以信用卡用語音平台替自己繳納4632元電話費。期間陳還拿戴皮夾內2千元外出買毒品、泡麵，直到清晨再用戴手機傳送「可以幫我打卡嗎？剛起床、還要回去換衣服」等訊息給對方室友，隨後騎車逃離汽車旅館，直到中午汽車旅館房務人員發現兩人遲未退房，進屋內查看竟發現戴女陳屍在床，向警方報案。

陳事後傳訊給彭姓前妻，指「下一個就是你，這是你的選擇」，最後遭警方鎖定、逮捕。陳落網後起初稱殺害戴女的動機是感情衝動，被檢警查出下藥，他才改口稱原本要同死。