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彰化老字號富美剪刀 負責人涉嫌違反國安法以30萬交保

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

彰化老字號「富美剪刀五金工廠」董事長黃炯墩，因涉嫌違反國安法，遭台北地檢署以30萬元交保，併限制出境、出海。 圖／擷取自「富美剪刀Fu Mei Scissors」臉書粉專
彰化老字號「富美剪刀五金工廠」董事長黃炯墩，因涉嫌違反國安法，遭台北地檢署以30萬元交保，併限制出境、出海。 圖／擷取自「富美剪刀Fu Mei Scissors」臉書粉專
彰化老字號「富美剪刀五金工廠」董事長黃炯墩被控多年前遭大陸統戰單位攏絡，自2012年至2015年間陸續帶至少10多位退役少將、少校到大陸與高官見面。台北地檢署上周五指揮調查局國安站約談黃男到案，複訊後依違反國安法發展組織未遂罪命黃男以30萬元交保，併限制出境、出海。

依據「富美剪刀Fu Mei Scissors」臉書粉專介紹，「富美剪刀」自1950年成立，是台灣製造專業各式剪刀工廠，100%使用日本高級不鏽鋼材。經幾十年來代工日本、美國、英國、德國、巴西、伊朗、歐亞洲等國經驗。僅此一家，沒有其他銷售商店。

檢調獲報，指黃炯墩10多年前赴大陸寧波設廠後，被當地自稱統戰部門的高官攏絡，對方要求黃炯墩牽線認識台灣軍官，再把軍官引薦到大陸雙方正式會面。黃炯墩自2012年至2015年間，陸續帶至少10多位退役軍官赴陸。

6月12日，檢察官郭耿誠指揮調查局國安站約談黃炯墩到案，複訊後依違反國家安全法發展組織未遂罪命黃男以30萬元交保候傳，併限制出境、出海。

國安法 日本

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