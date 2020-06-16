拉法葉艦回扣沒收案 檢辯攻防是否違憲

拉法葉艦案，最高法院裁准沒收汪傳浦家人本金3億多美元犯罪所得，另將本金1億多美元犯罪所得發回；高院更一審今天開庭，汪家律師主張沒收新制違憲，檢方反駁沒有違憲疑慮。

前特偵組在民國105年7月1日、刑法沒收新制上路首日追討拉法葉艦案犯罪所得，向台北地院聲請單獨宣告沒收已故軍火商汪傳浦的妻子葉秀貞、4名子女及3家境外公司資產，本金與孳息共9.6億餘美元，後因特偵組遭裁撤，由台北地檢署接手辦理。

北院於106年7月裁定沒收汪傳浦家人9億14萬餘美元，但汪家於巴哈馬等9國銀行帳戶孳息5300萬餘美元，因司法沒有互助，予以駁回。北檢與葉秀貞等人均不服裁定，向台灣高等法院提起抗告。

高院107年11月間裁定，此案犯罪所得包括本金及孳息共9億5332萬4920.60美元（約新台幣286億元），應予沒收，雙方均提起抗告。

最高法院去年10月31日裁定，檢方聲請沒收犯罪所得其中本金3億1253萬9913.44美元（約新台幣94億元）確定；另外，本金1億7465萬2895.28美元以及孳息發回台灣高等法院更為裁定。

最高法院認定，本金1億7465萬2895.28美元部分，為MIDDLEBURY公司在「瑞士蘇黎士SBC銀行」的2個帳戶中，2個帳戶是否為汪傳浦與郭力恆共犯收取回扣罪的犯罪所得，應踐行實質調查程序以及言詞辯論，且原審未敘明應沒收孳息的屬性。

高院更一審今天開庭，葉秀貞及4子女均未出庭，委任律師徐履冰、范嘉倩指出，沒收新制有針對性，且違反罪刑法定原則及不溯及既往原則，請求審案合議庭應裁定停審，並聲請大法官釋憲；檢方至今未就發回的1億7465萬2895.28美元部分，補充及舉證這是犯罪所得，請求高院駁回檢方聲請。

公訴檢察官指出，沒收新制仿效德國立法例，新制非獨創，而擴大沒收範圍目的在於，「無人能因犯罪而獲利益」，且最高法院裁定沒收3億多美元確定，就足證沒有抵觸憲法疑慮；台北地檢署有回函高院說明犯罪所得資金流向。

審判長庭末諭知，請律師儘速閱卷資金流向等，後續開庭將提示證據進行辯論，本件是否有停審及聲請釋憲必要，合議庭後續評議再裁定。