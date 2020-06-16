快訊

又槓上！氣爆案馬系監委糾正高市府 蔡系不同意見反擊

獨居婦情緒不穩 中正紀念堂旁持刀丟路人釀1傷

拉法葉艦回扣沒收案 檢辯攻防是否違憲

中央社 / 台北16日電

拉法葉艦案，最高法院裁准沒收汪傳浦家人本金3億多美元犯罪所得，另將本金1億多美元犯罪所得發回；高院更一審今天開庭，汪家律師主張沒收新制違憲，檢方反駁沒有違憲疑慮。

特偵組在民國105年7月1日、刑法沒收新制上路首日追討拉法葉艦案犯罪所得，向台北地院聲請單獨宣告沒收已故軍火商汪傳浦的妻子葉秀貞、4名子女及3家境外公司資產，本金與孳息共9.6億餘美元，後因特偵組遭裁撤，由台北地檢署接手辦理。

北院於106年7月裁定沒收汪傳浦家人9億14萬餘美元，但汪家於巴哈馬等9國銀行帳戶孳息5300萬餘美元，因司法沒有互助，予以駁回。北檢與葉秀貞等人均不服裁定，向台灣高等法院提起抗告。

高院107年11月間裁定，此案犯罪所得包括本金及孳息共9億5332萬4920.60美元（約新台幣286億元），應予沒收，雙方均提起抗告。

最高法院去年10月31日裁定，檢方聲請沒收犯罪所得其中本金3億1253萬9913.44美元（約新台幣94億元）確定；另外，本金1億7465萬2895.28美元以及孳息發回台灣高等法院更為裁定。

最高法院認定，本金1億7465萬2895.28美元部分，為MIDDLEBURY公司在「瑞士蘇黎士SBC銀行」的2個帳戶中，2個帳戶是否為汪傳浦與郭力恆共犯收取回扣罪的犯罪所得，應踐行實質調查程序以及言詞辯論，且原審未敘明應沒收孳息的屬性。

高院更一審今天開庭，葉秀貞及4子女均未出庭，委任律師徐履冰、范嘉倩指出，沒收新制有針對性，且違反罪刑法定原則及不溯及既往原則，請求審案合議庭應裁定停審，並聲請大法官釋憲；檢方至今未就發回的1億7465萬2895.28美元部分，補充及舉證這是犯罪所得，請求高院駁回檢方聲請。

公訴檢察官指出，沒收新制仿效德國立法例，新制非獨創，而擴大沒收範圍目的在於，「無人能因犯罪而獲利益」，且最高法院裁定沒收3億多美元確定，就足證沒有抵觸憲法疑慮；台北地檢署有回函高院說明犯罪所得資金流向。

審判長庭末諭知，請律師儘速閱卷資金流向等，後續開庭將提示證據進行辯論，本件是否有停審及聲請釋憲必要，合議庭後續評議再裁定。

特偵組 台灣高等法院 拉法葉

延伸閱讀

拉法葉案要沒收多少錢？ 汪傳浦遺孀想請法官聲請釋憲

最高法院判決連三敗 保守派氣瘋：司法界滑鐵盧

華山分屍案移最高法院 陳伯謙羈押中變胖了

美最高法院裁定 法律保障LGBT員工不受歧視

相關新聞

彰化老字號富美剪刀 負責人涉嫌違反國安法以30萬交保

彰化老字號「富美剪刀五金工廠」董事長黃炯墩被控多年前遭大陸統戰單位攏絡，自2012年至2015年間陸續帶至少10多位退役...

蘭嶼分駐所長李哲銘因運毒案 二審改判7年6月徒刑

警方會同海巡署，去年5月破獲一樁跨國販毒案，查獲市價近10億元安毒，經追查發現前蘭嶼分駐所長李哲銘涉案，日前花蓮高分院從...

覬覦財務勒死前女友 法官判無期徒刑

陳姓男子因債務纏身，覬覦前女友存款，去年7月9日邀戴姓前女友到汽車旅館，將FM2摻入啤酒，再洗劫財物，將戴女勒死還意圖侵...

花蓮北濱3D彩繪牆遭塗鴉 建設處報案依法辦理

花蓮市北濱公園3D彩繪牆剛完工，有海洋魚類彩繪，吸引遊客拍照。但14日被人用噴漆塗鴉，有「HLC、Bone&Den」等英...

拉法葉案要沒收多少錢？ 汪傳浦遺孀想請法官聲請釋憲

前特偵組聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，認定汪妻葉秀貞與子嗣們名下9億零14萬美元佣金，...

文化部前司長涉弊擴大 朱瑞皓再羈押2個月

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓涉嫌在文化部人文司長任內收受出版商60萬元，並接受招待赴泰國旅遊，今年4月被約談羈押禁見；檢...

一坨血肉道路中央嚇壞人 警一查發現是半隻肉豬

台中市第五警分局松安所在10日晚間獲報，有一坨肉橫躺在道路中央，夜間看來十分嚇人，且容易造成往來通行用路人的危害，警方到...

被檢舉亂丟菸蒂意外曝光女性友人 男認侵隱私求償敗訴

苗栗縣吳姓男子去年3月遭檢舉亂丟菸蒂，縣府環保局根據光碟開罰1200元，未料，吳男的女性友人因此曝光被太太發現，吳男認為...

偷她安全帽「打手槍」再放回 噁男涉毀損罪被判緩刑

高雄市義守大學陳姓港生，去年鬼祟出沒學生宿舍地下機車停車場，神不知鬼不覺摸走一頂女用安全帽回房，對著安全帽「手淫」洩慾，...

撕破「破內褲」為證 酒客性侵酒小姐判2年2月

蔡姓男子去有女陪侍的酒店消費，被控性侵坐檯小姐，台北地院審理，蔡辯無罪，法官勘驗被害人報案留下的內褲證物，發現證物破了5...

「華人知識經濟教父」看牙順便騙投資 牙醫求償422萬元

自稱「華人知識經濟教父」的黃禎祥接受過各大媒體專訪，並有多場講座、演講，他被指控以在大陸在公司欠缺資金為由，詐騙替他治療...

華山分屍案移最高法院 陳伯謙羈押中變胖了

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員後勒斃，將屍體肢解成13塊、裝7袋棄屍荒野，還割下乳頭、陰道做標本。台北地院依強制性交故意殺...

熱門新聞

懸賞200萬尋人！棚集山失蹤10天 屏東副院長今平安生還

和美小鎮醫師陳屍自家水塔 警方調查死因

蘭嶼高二女學生到台南考證照 晚間倒臥旅社送醫不治

選高難度路線找到屏安醫院失蹤副院長 蕭添益是登山奇人

影／屏東小琉球驚傳遊客溺水 台韓遊客1死1失蹤

南投阿嬤載番茄回家 農用搬運車翻覆壓死6歲幼童

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。