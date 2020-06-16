通姦罪違憲 司法院刪除告訴人規定

大法官宣示刑法通姦罪違憲後，司法院院會今天通過刪除刑事訴訟法第234條第2項關於通姦罪犯罪專屬告訴人的規定等，近日函送行政院會銜提請立法院審議。

司法院發布新聞指出，今天院會通過刑事訴訟法第234條、第239條、第348條及刑事訴訟法施行法第7條之18修正草案。

新聞稿指出，大法官5月29日做出釋字第791號解釋，認定刑法第239條通姦及相姦罪規定，違反憲法保障性自主權及違反比例原則，自解釋公布日起失效，因此配合刪除現行刑事訴訟法第234條第2項關於此等犯罪專屬告訴人的規定，以及刪除刑事訴訟法第239條但書，關於撤回告訴不可分原則的例外規定。

此外，為配合增訂刑事訴訟法施行法第7條之18規定，新法施行前已繫屬於各級法院的案件，於施行後仍適用修正前刑事訴訟法第348條規定，且施行前已終結或已繫屬於各級法院而未終結的案件，於施行後提起再審或非常上訴的情形，也一體適用修正前的規定，以維持程序的安定性。