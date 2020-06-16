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蘭嶼分駐所長李哲銘因運毒案 二審改判7年6月徒刑

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

前蘭嶼分駐所長李哲銘因涉跨國販毒案，日前花蓮高分院從一審6年6月改判7年6月徒刑。圖／本報資料照片
前蘭嶼分駐所長李哲銘因涉跨國販毒案，日前花蓮高分院從一審6年6月改判7年6月徒刑。圖／本報資料照片
警方會同海巡署，去年5月破獲一樁跨國販毒案，查獲市價近10億元安毒，經追查發現前蘭嶼分駐所長李哲銘涉案，日前花蓮高分院從一審6年6月改判7年6月，販毒集團原本分紅給6百萬元，因失去所長身分，也減1百萬元。

判決書指出，警方會同海巡署，去年5月破獲一樁跨國販毒案，查獲市價近10億元安毒，經追查發現前蘭嶼分駐所長李哲銘涉案，檢方調查李因被外債逼急，竟然夥同毒梟，計畫利用海釣船將毒品送上蘭嶼，再轉運國內販售，案發後還潛逃1個多月，一審判有期徒刑6年6月。

不過，檢方認為刑度太輕上訴花蓮高分院，二審法官認為本案發生前，李擔任蘭嶼分駐所所長，因投資失利涉入本案，且運輸的第二級毒品甲基安非他命純質淨重共8百多公斤，不是一般的小量運輸，將對國人健康戕害至鉅，甚使許多人的家庭因此大受影響，犯罪惡性甚為重大。因此，原判6年6個月，判改判7年6月徒刑。

另販毒集團同夥鄭程維由5年4個月改判6年4個月；張瑞華由7年6個月改判8年6個月；張品祥、李昆懋、謝承澔、劉又綜等4人也分別從原來5年4個月到5年6個月不等徒刑，改判6年4個月到6年6個月。

據了解，原本李哲銘所長的身分可獲分配600萬元，但販毒集團得知李失去所長身分，馬上被減100萬元，但最後因運毒失敗，李最後只拿到前金20萬元，被逮後全數繳回，前沒拿成也近了監牢。

販毒 蘭嶼 海巡署

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