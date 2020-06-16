拉法葉案要沒收多少錢？ 汪傳浦遺孀想請法官聲請釋憲

前特偵組聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，認定汪妻葉秀貞與子嗣們名下9億零14萬美元佣金，屬不法所得，2017裁定沒收，最高法院裁准3億多美元，另1億多美元部分（其餘為孳息）發回。高院更一審今開庭，汪家告訴代理人徐履冰、范嘉倩認為沒收新制違憲，聲請停審，高檢署檢察官周士榆則指從最高院的確定判決可知法條無違憲。

汪傳浦與前海軍上校郭力恆等自1991年起，因拉艦案取得鉅額回扣，郭被以收取回扣罪論處判決確定。汪2009年5月8日遭台北地院通緝，滯留海外，2015年1月20日死亡，北院公訴不受理。2016年7月1日沒收制度施行後，才能就汪的犯罪所得審理。

北院認為，汪傳浦將收取的佣金匯至葉秀貞、4名兒女汪家興、汪家勇、汪家明、汪君玲和汪家家族所開設的「EUROMAX」、「SABLEMAN」、「LUXMORE」海外公司可動用的帳戶；法院以這些款項是因汪傳浦違法無償取得，應予沒收。

北檢和葉秀貞後來抗告，高院將爭議款分為本金與孳息兩大部分，孳息又區分為流入瑞士、列支敦士登、奧地利、英屬澤西群島、盧森堡、英屬曼島6國部分和另外9個國家部分兩塊。高院指出，法商Thomson公司與開泰公司（汪傳浦為實際負責人）簽立協議書，約定將拉法葉艦軍購案的回扣匯入汪的銀行帳戶內，共計5億1594萬9239.92美元。因郭力恆部分已執行2875萬6431.2美元，剩餘犯罪所得約美金4億8719萬2808.72元應沒收。

最高法院去年10月31日裁定，檢方聲請沒收犯罪所得其中本金3億1253萬9913.44美元確定；另外，本金1億7465萬2895.28美元以及孳息發回台灣高等法院更為裁定。

最高院發回的理由是，Thomson公司匯入「Middlebury公司」在瑞士蘇黎士 SBC 銀行的2個帳戶本金（合計為1.7億美元）是否係屬汪傳浦、郭力恆共犯收取回扣罪的犯罪所得，以及汪有無取得孳息應實質辯論。

高院更一審今再次開庭，78歲的葉秀貞和4子女均未出庭。告代徐履冰、范嘉倩對先前最高院確定的3億多美元部分不爭執，但認為檢方應說明要沒收1.7億美元的理由何在，並批評距上一次庭期已過半年，檢方卻沒交代，主張檢方要證明關聯性，而不是一再提法律理論。