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文化部前司長涉弊擴大 朱瑞皓再羈押2個月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓涉嫌在文化部人文司長任內收受出版商60萬元，並接受招待赴泰國旅遊，今年4月被約談羈押禁見；檢方偵查近2個月，認有犯罪事實待釐清，聲請延押，台北地院開庭，今天裁定朱再羈押2個月。

朱瑞皓被檢舉收受台北市出版商業同業公會盧姓理事長、周姓副理事長賄款60萬元，協助2人取得文化部特定補助款150萬元，文化部接獲檢舉，2018年將朱調往傳藝中心。

台北地檢署今年4月20日指揮廉政署搜索約談朱瑞皓等多人到案，向法院聲押獲准，不過，調查局高雄市調查處也陳報稱，朱另涉洩漏工程標案資料，向廠商索取回扣50萬元，檢方指揮調查局再發動搜索、約談，聲押陳姓廠商獲准，擴大偵查。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

文化部 泰國

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