文化部前司長涉弊擴大 朱瑞皓再羈押2個月

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓涉嫌在文化部人文司長任內收受出版商60萬元，並接受招待赴泰國旅遊，今年4月被約談羈押禁見；檢方偵查近2個月，認有犯罪事實待釐清，聲請延押，台北地院開庭，今天裁定朱再羈押2個月。

朱瑞皓被檢舉收受台北市出版商業同業公會盧姓理事長、周姓副理事長賄款60萬元，協助2人取得文化部特定補助款150萬元，文化部接獲檢舉，2018年將朱調往傳藝中心。