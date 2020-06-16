鎚殺外婆和叔公夫婦二審判無期 未判死刑理由曝光

男子郭濬毅被控於2年多前，在台南市南化區行竊失風殺害外叔公李清祥、外嬸婆李蘇靜，還將想報警的外婆李胡木哖滅口，被台南地方法院依強盜殺人、殺人罪、殺直系血親尊親屬等罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身後。台南高分院今天宣判認為，原審判決認事用法並無不合，量刑亦稱妥適，維持一審判決。

二審認為不判處郭死刑的理由，包括郭強盜殺害李清祥、殺害李蘇靜、李胡木哖，不僅使三名被害人喪失生命，對社會治安造成重大危害，也對三人造成無可彌補的傷害，手段殘酷，確有應考量是否處以極刑。但郭沒有前科，有正當工作，正常的家庭生活，沒有施用毒品、酗酒等物質濫用成癮的情形，全案是臨時起意竊盜後，遭到斥責，一時失慮在衝動下所為，並非有計劃性的預謀殺人。

郭因犯下此案和妻子蘇女辦理離婚，離婚後，蘇女仍會赴看守所探視郭，並陳述郭在犯下本案前是個對小孩很好，也會陪同孩子遊玩的父親。

法官認為，郭雖然犯下本案滔天大罪，但本質上仍有善良的一面，並非窮兇惡極的人，犯後也認罪坦承犯行，表示悔悟，郭又有母親、前妻及幼子的家庭支持關係存在，郭的母親、舅舅都未要求要對他處以極刑。死者李清祥之女兒甚至在原審審理時陳述「我也捨不得他判死刑，也捨不得我爸爸、媽媽」，雖然陷入矛盾掙扎，仍然對郭心存善意。