女子謊報遺失頭獎彩券 警方函送法辦

嘉義水上派出所上月接獲女子報案，遺失今彩539頭獎彩券，希望警方協助向彩券行調閱監視器證明，警方調查發現報案人沒去彩券行買彩券，依偽造文書罪嫌函送法辦。

雲林縣斗南鎮一家彩券行，上個月22日接獲一名男子自稱她妹妹中了「今彩539」頭獎，但因彩券遺失，請求店家調監視畫面當購買證明；男子也陪同他妹妹到嘉義縣水上派出所報案。

警方表示，報案人出示手機裡的彩券照片，並指稱是在斗南鎮福德街的彩券行購買，員警查證彩券行確有開出頭獎，而且手機照片彩券的號碼，就是中獎號碼，因此派員前去調閱監視器。

警方表示，依據彩券照片上面購買時間5月20日下午7點15分，調閱彩券行監視器畫面，卻發現該時段前後半小時內都沒有人購買彩券，因此通知報案人說明，她才坦承是謊報。

警方說，報案人對照片來源及為何說謊都不願說明，全案偵訊後依偽造文書罪嫌函送法辦。

台彩公司指出，彩券是「認券不認人」，依「公益彩券發行條例」規定，彩券中獎人須憑中獎彩券兌獎，若遺失、被盜者，便無法掛失止付，且要彩券正本，才能進行問題彩券重建，若無法辨認真偽者，則不予兌換。