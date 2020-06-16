快訊

輪胎龍頭正新變天！慘遭姐夫逼宮 羅才仁丟董事長大位

金與正的報復警告? 北韓炸毀「南北共同聯絡事務所」

女子謊報遺失頭獎彩券 警方函送法辦

中央社 / 嘉義縣16日電

嘉義水上派出所上月接獲女子報案，遺失今彩539頭獎彩券，希望警方協助向彩券行調閱監視器證明，警方調查發現報案人沒去彩券行買彩券，依偽造文書罪嫌函送法辦。

雲林縣斗南鎮一家彩券行，上個月22日接獲一名男子自稱她妹妹中了「今彩539」頭獎，但因彩券遺失，請求店家調監視畫面當購買證明；男子也陪同他妹妹到嘉義縣水上派出所報案。

警方表示，報案人出示手機裡的彩券照片，並指稱是在斗南鎮福德街的彩券行購買，員警查證彩券行確有開出頭獎，而且手機照片彩券的號碼，就是中獎號碼，因此派員前去調閱監視器。

警方表示，依據彩券照片上面購買時間5月20日下午7點15分，調閱彩券行監視器畫面，卻發現該時段前後半小時內都沒有人購買彩券，因此通知報案人說明，她才坦承是謊報。

警方說，報案人對照片來源及為何說謊都不願說明，全案偵訊後依偽造文書罪嫌函送法辦。

台彩公司指出，彩券是「認券不認人」，依「公益彩券發行條例」規定，彩券中獎人須憑中獎彩券兌獎，若遺失、被盜者，便無法掛失止付，且要彩券正本，才能進行問題彩券重建，若無法辨認真偽者，則不予兌換。

彩券行 頭獎

延伸閱讀

振興三倍券買彩券找零 台彩：經銷商自行決定

大樂透端午加碼 今晚9人獨得百萬紅包

威力彩今頭獎再摃龜 下周一頭獎上看7.9億元

端午加碼重頭戲 大樂透本周五加開87組100萬元

相關新聞

文化部前司長涉弊擴大 朱瑞皓再羈押2個月

國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓涉嫌在文化部人文司長任內收受出版商60萬元，並接受招待赴泰國旅遊，今年4月被約談羈押禁見；檢...

拉法葉案要沒收多少錢？ 汪傳浦遺孀想請法官聲請釋憲

前特偵組聲請單獨沒收拉法葉購艦案、已故軍火商汪傳浦藏於海外的犯罪所得案，認定汪妻葉秀貞與子嗣們名下9億零14萬美元佣金，...

一坨血肉道路中央嚇壞人 警一查發現是半隻肉豬

台中市第五警分局松安所在10日晚間獲報，有一坨肉橫躺在道路中央，夜間看來十分嚇人，且容易造成往來通行用路人的危害，警方到...

被檢舉亂丟菸蒂意外曝光女性友人 男認侵隱私求償敗訴

苗栗縣吳姓男子去年3月遭檢舉亂丟菸蒂，縣府環保局根據光碟開罰1200元，未料，吳男的女性友人因此曝光被太太發現，吳男認為...

偷她安全帽「打手槍」再放回 噁男涉毀損罪被判緩刑

高雄市義守大學陳姓港生，去年鬼祟出沒學生宿舍地下機車停車場，神不知鬼不覺摸走一頂女用安全帽回房，對著安全帽「手淫」洩慾，...

撕破「破內褲」為證 酒客性侵酒小姐判2年2月

蔡姓男子去有女陪侍的酒店消費，被控性侵坐檯小姐，台北地院審理，蔡辯無罪，法官勘驗被害人報案留下的內褲證物，發現證物破了5...

「華人知識經濟教父」看牙順便騙投資 牙醫求償422萬元

自稱「華人知識經濟教父」的黃禎祥接受過各大媒體專訪，並有多場講座、演講，他被指控以在大陸在公司欠缺資金為由，詐騙替他治療...

華山分屍案移最高法院 陳伯謙羈押中變胖了

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員後勒斃，將屍體肢解成13塊、裝7袋棄屍荒野，還割下乳頭、陰道做標本。台北地院依強制性交故意殺...

每天工作11小時、月休4天 黑手過勞中風半癱獲賠150萬

蔡姓男子擔任「黑手」維修機車，但他長期每天工作11小時、月休僅4天，導致腦梗塞手腳無力、流口水，法院發現他病發前1個月的...

菜刀搧臉、扯髮撞牆 孽子打死母判8年1月

屏東已離婚的劉姓男子前年12月疑不滿翁姓母親向其他家人投訴被他毆打、竊取手機，凌晨3點多氣得去母親家，涉持菜刀搧她的臉，...

不滿被查辦毒品案 男北檢砸碎「檢察長」酒瓶洩憤觸法

鍾姓男子曾涉及毒品案件，對台北地檢署與承辦檢察官心生不滿，在去年5月間拿裝有酒精、瓶蓋寫上時任檢察長邢泰釗、承辦檢察官姓...

影／總統府蘇嘉全弔唁許崑源 代表總統致意

總統府秘書長蘇嘉全今天上午到高雄市立殯儀館，弔唁墜樓身亡的高雄市議長許崑源。他默默進高雄市殯景行廳，停留不到5分鐘即離去...

熱門新聞

懸賞200萬尋人！棚集山失蹤10天 屏東副院長今平安生還

蘭嶼高二女學生到台南考證照 晚間倒臥旅社送醫不治

和美小鎮醫師陳屍自家水塔 警方調查死因

男穿少將陸軍服搭高鐵 被憲兵移送獲不起訴

影／屏東小琉球驚傳遊客溺水 台韓遊客1死1失蹤

南投阿嬤載番茄回家 農用搬運車翻覆壓死6歲幼童

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。