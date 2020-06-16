一坨血肉道路中央嚇壞人 警一查發現是半隻肉豬

台中市第五警分局松安所在10日晚間獲報，有一坨肉橫躺在道路中央，夜間看來十分嚇人，且容易造成往來通行用路人的危害，警方到場發現，橫躺在道路中央的是半隻已經屠宰處理的肉豬，因擔心妨礙交通，趕緊通知清潔隊到場處理，但清潔隊尚未到場時，一名徐姓貨車司機就抵達，並向警說明，疑似載運過程沒有固定，才會讓肉豬掉落，因徐掉落貨物，也將依法告發，函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市第五警分局松安所警員劉駿鋒及鄭伯瑩在10日晚間10時許獲報，北屯區興安路與柳陽東路有「半隻豬」橫躺路面，兩警以為是豬隻掉落地面後，被車撞擊的血肉模糊場面，趕緊前往查看，果然看見道路上真的有一坨血肉橫躺，走進查看，發現是已經屠宰且切割完整的半豬。

兩警一面維持交通，一面通知清潔隊到場處理半豬，在清潔隊尚未到場時，一輛運豬肉車抵達，在警方瞭解下，該半豬是徐姓男子運送豬肉的過程中，因為起步太快，半豬在興安路、柳陽東路口脫鉤掉落在道路上，直到點貨時才發現價值近萬元的半豬不見，趕緊回頭尋找，半豬經查證後，確認是徐所有，因此讓徐領回。