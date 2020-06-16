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一坨血肉道路中央嚇壞人 警一查發現是半隻肉豬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第五警分局松安所在10日晚間獲報，有一坨肉橫躺在道路中央，夜間看來十分嚇人，且容易造成往來通行用路人的危害，警方到場發現，橫躺在道路中央的是半隻已經屠宰處理的肉豬，因擔心妨礙交通，趕緊通知清潔隊到場處理，但清潔隊尚未到場時，一名徐姓貨車司機就抵達，並向警說明，疑似載運過程沒有固定，才會讓肉豬掉落，因徐掉落貨物，也將依法告發，函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市第五警分局松安所警員劉駿鋒及鄭伯瑩在10日晚間10時許獲報，北屯區興安路與柳陽東路有「半隻豬」橫躺路面，兩警以為是豬隻掉落地面後，被車撞擊的血肉模糊場面，趕緊前往查看，果然看見道路上真的有一坨血肉橫躺，走進查看，發現是已經屠宰且切割完整的半豬。

兩警一面維持交通，一面通知清潔隊到場處理半豬，在清潔隊尚未到場時，一輛運豬肉車抵達，在警方瞭解下，該半豬是徐姓男子運送豬肉的過程中，因為起步太快，半豬在興安路、柳陽東路口脫鉤掉落在道路上，直到點貨時才發現價值近萬元的半豬不見，趕緊回頭尋找，半豬經查證後，確認是徐所有，因此讓徐領回。

第五警分局表示，徐沒有捆妥貨物造成掉落，已違反道交條例相關規定，已依法告發，全案今函送台中市交通事件裁決處開罰，依規定可處3000元以上、1.8萬元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，提醒駕駛人必須將貨物妥善牢固，避免遭罰，也避免造成其他用路人的安危。

台中市徐姓男子10日載運肉豬時，因未穩固綁妥，導致半隻肉豬掉落在道路中央，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子10日載運肉豬時，因未穩固綁妥，導致半隻肉豬掉落在道路中央，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子10日載運肉豬時，因未穩固綁妥，導致半隻肉豬掉落在道路中央，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子10日載運肉豬時，因未穩固綁妥，導致半隻肉豬掉落在道路中央，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子10日載運肉豬時，因未穩固綁妥，導致半隻肉豬掉落在道路中央，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子10日載運肉豬時，因未穩固綁妥，導致半隻肉豬掉落在道路中央，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子10日載運肉豬時，因未穩固綁妥，導致半隻肉豬掉落在道路中央，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市徐姓男子10日載運肉豬時，因未穩固綁妥，導致半隻肉豬掉落在道路中央，警方依法告發。記者陳宏睿／翻攝

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