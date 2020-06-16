被檢舉亂丟菸蒂意外曝光女性友人 男認侵隱私求償敗訴

苗栗縣吳姓男子去年3月遭檢舉亂丟菸蒂，縣府環保局根據光碟開罰1200元，未料，吳男的女性友人因此曝光被太太發現，吳男認為隱私遭嚴重侵害，起訴環保局主張撤銷罰單，並損害賠償150萬元，法官最近判決檢舉及裁罰與公益有關，並合理使用個人資料，判決他敗訴。

判決書指出，吳男去年3月16日上午9點多在苗栗縣街頭，隨地拋棄煙蒂，違反廢棄物清理法遭檢舉，環保局7月裁處1200元，吳男不服向縣府提起訴願遭駁回，他再提起行政訴訟，主張侵害隱私權，非法的證據、不能當作處分依據。

此外，檢舉人開車使用電磁儀器，屬交通違規，非法偷拍妨害秘密、洩密，影片中拍到女性友人上車，與違反廢棄物清理法處分沒有任何牽連，未徵得同意，影片寄到家中，也沒有馬賽克，讓他的老婆發現，已經嚴重侵犯隱私權，並且違反個人資料保護法等。

吳男認為法律沒有授權檢舉人、環保局錄影製成光碟，任意拍照、錄影，且沒有任何告示牌警告，電腦影像也可以合成造假，請法官主持公道，還他自由隱私空間，避免時時刻刻恐懼生活，聲明撤銷原處分及訴願決定，環保局應給付損害賠償150萬元。

法官勘驗檢舉影片並沒有造假，調查認為違法丟棄廢棄物所在多有，執法資源有限，考量藉民眾利用適當管道檢舉，彌補執法人力不足，並產生嚇阻效果，與增進公共利益有關，符合個人資料保護法對於非公務機關對個人資料處理、利用的相關規定。