偷她安全帽「打手槍」再放回 噁男涉毀損罪被判緩刑

高雄市義守大學陳姓港生，去年鬼祟出沒學生宿舍地下機車停車場，神不知鬼不覺摸走一頂女用安全帽回房，對著安全帽「手淫」洩慾，還射精在安全帽內層，完事後更若無其事將安全帽物歸原位。橋頭地院審結，認為竊盜、性騷擾罪嫌不成立，僅依毀損罪，判處陳男拘役30日，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

據了解，20歲陳姓港籍男大生還在學，去年11月10日深夜犯物癖，在宿舍房間對偷來的女用安全帽手淫，逞慾後，又悄悄將安全帽放回停車場原位。然而，女大生早就發現安全帽不翼而飛，當下就告知宿舍保全人員調閱監視畫面，鎖定形跡可疑的陳男，隨即報警處理。

陳男到案毫不否認犯案，且有監視器畫面、安全帽蒐證照片佐證，檢警認定他涉嫌竊盜、性騷擾、毀損等罪，橋檢依法起訴。

橋頭地院審理認為，安全帽屬於個人私密物品，安全帽內層會緊密貼合頭部，陳男卻擅自把他人安全帽當作「釋放慾望」工具玷汙，還在帽中留下精液；女大生顯然沒辦法再使用這頂安全帽，安全帽稱得上不堪使用程度，毀損罪成立。

至於涉嫌竊盜、性騷擾等部分，承審法官認為，陳男雖然有拿走安全帽，但他有物歸原處，主觀上難認他有不法所有意圖；且他也沒有直接接觸到被害女大生身體部位，與竊盜、性騷擾構成要件不符。