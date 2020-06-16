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撕破「破內褲」為證 酒客性侵酒小姐判2年2月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

蔡姓男子去有女陪侍的酒店消費，被控性侵坐檯小姐，台北地院審理，蔡辯無罪，法官勘驗被害人報案留下的內褲證物，發現證物破了5個洞，最大1個破洞是包覆陰部的內層，認定蔡施暴強制性交，但未遂，判蔡有期徒刑2年2月。可上訴。

2018年10月29日晚上10時50分，蔡與友人先到台北市「大XX」酒店包廂飲酒作樂，認為陪酒的被害人姿色不錯，次日凌晨3時10分，再帶她去「奧XX」酒店包廂消費。

檢方指控，蔡與被害人續攤後，趁兩人獨處，擁抱、親吻被害人，被害人反抗並多次壓按包廂服務鈴，蔡仍將雙手強壓在被害人身上，並以扯她內褲，酒店幹部到場處理，蔡才離開包廂，被害人則驗傷提告。

蔡辯稱，當天是被害人想續攤才帶她出場，他曾諷刺被害人不會喝酒，會傳道歉訊息給她，只是他的習慣，他怕喝酒會得罪朋友，否認檢方指控他強制性交未遂。　

被害人稱，她有明確表示沒有提供性服務，案發時，數度按服務鈴，還大聲叫服務員，才有機會把蔡推開，逃離包廂。

法官上月11日開庭時，勘驗被害人案發時穿著的內褲，勘驗結果顯示，證物內褲有5個破洞，其中最大的破洞，位於包覆陰部的內層部分，其餘4個破洞，分別散置在內褲的不同地方，不過，「內褲本身並無因陳舊而造成有磨損破裂的痕跡」。

法官認為，被害人內褲會破損，應是外力介入所造成，對照被害人指述蔡強將手伸入她的裙底等證詞吻合，認定蔡強制性交未遂。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

酒店 性侵

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