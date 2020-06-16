網友貼文影射蘇嘉全貪污案 一審30日宣判

總統府秘書長蘇嘉全不滿黃姓及吳姓網友在臉書發言影射他貪污，控告2人連帶賠償30萬元及刊登道歉。台北地院今天開庭，審判長庭末諭知辯論終結，訂於30日宣判。

全案源於，黃姓網友去年10月在個人臉書分享蘇嘉全妻子洪恒珠參選立委的新聞，並留言指「這家族在屏東貪到全新境界」，吳姓網友則在下方回應：「我親戚要遴選當校長，直接找人來家裡要錢，實在有夠無恥的！」等。

蘇嘉全認為，兩人言論明顯侵害侵害他及他家族名譽，提起民事訴訟，向兩人求償新台幣60萬元，並刊登道歉；蘇嘉全3月間出庭表示，他從政多年，最引以為傲的就是未被起訴或判刑，名譽卻被不認識的人給汙衊，強調本案絕不接受調解。

台北地方法院今天再度開庭進行言詞辯論，蘇嘉全委任律師出庭，黃姓網友出庭，吳姓網友未到庭。

蘇嘉全律師許惠峰表示，2名網友刑事部分原獲不起訴，經聲請再議後，台灣高檢署日前將案件發回台北地檢署續查；黃男歷來出庭指述明顯無悔意，彷彿要被害人自行檢討為何被害，2名網友有真實惡意，雖然公眾人物言行受檢驗，但也受言論自由保護，調降求償金額，請求法官判2人須連帶賠償30萬元並刊登道歉。

黃男庭上舉例，怕熱就不要進廚房，蘇嘉全身為官員應接受人民及媒體評論，也應思考會有這些流言蜚語，是否身邊有人假藉蘇嘉全名義做某些事。

黃男庭外受訪表示，他只是平民，因本案壓力超大，刑事部分22日將赴台北地檢署出庭，感嘆遭國家機器追殺，政治人物不應用提告來浪費司法資源。