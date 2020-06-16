「華人知識經濟教父」看牙順便騙投資 牙醫求償422萬元

自稱「華人知識經濟教父」的黃禎祥接受過各大媒體專訪，並有多場講座、演講，他被指控以在大陸在公司欠缺資金為由，詐騙替他治療牙齒的陳姓牙醫逾400萬元，還積欠10萬元醫療費，陳姓牙醫提民事訴訟要求他給付投資款和醫療費，台北地方法院判黃禎祥應給付422萬餘元，可上訴。

陳姓牙醫提告主張，他2018年開始替黃禎祥治療牙齒，期間黃自稱「華人知識經濟教父」，在外演講邀約不斷，也擔任某公司董事長，想在大陸開設浙江文化傳播公司，但欠缺資金，邀請他投資，他多次交付現金、匯款，金額達412萬餘元。

他指控，他付款後實際上沒有成為浙江公司的股東，投資款項也沒有用在公司營運或架設網站，認為自己被詐欺，要求黃還錢；另他替黃禎祥根管治療3顆牙齒並裝牙套，蛋黃也遲未給付10萬元醫療費用，因此提告要求黃給付共422萬餘元。

黃禎祥抗辯，陳姓牙醫有投資浙江公司，要成為股東需要親自到大陸辦居住證並在銀行開戶，但陳沒有前往；陳的投資款確實要用在公司營運和建置網站，但公司網站開始建設，卻被大陸工程師訛騙；至於醫療費用部分，他認為陳只替他裝臨時牙套，且牙套已經破裂不能使用，因此療程並未完成，拒絕給付費用。