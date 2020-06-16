每天工作11小時、月休4天 黑手過勞中風半癱獲賠150萬

蔡姓男子擔任「黑手」維修機車，但他長期每天工作11小時、月休僅4天，導致腦梗塞手腳無力、流口水，法院發現他病發前1個月的工時、加班時間各為286小時、93.5小時，顯然已經過勞，且張姓雇主也沒在車行裝冷氣，讓蔡在悶熱環境工作，認定屬於職業傷病，判張得賠蔡148萬元，可上訴。

蔡男（58歲）主張，他從2016年5月起到該車行擔任維修技師，月薪6萬、月休4天，每天工時11小時，因長期超時加班，2018年2月5日下班就出現左側手腳無力、流口水症狀，送醫急救發現是右側腦梗塞、高血壓及糖尿病，引發腦中風、左側偏癱。

蔡說，他病發前1個月加班時數為93.5小時，病發前2至6個月每月平均工作時數為283.25小時，經桃園醫院認定是和長期工作負荷過重有關的職業病，屬於職業災害，且張姓雇主也沒幫他提繳勞工退休金，依勞退金、勞動力減損及醫藥費等，向張求償148萬8804元。

張辯稱，蔡男從事這項工作近40年，其年事已高又有喝酒習慣、作息不正常，難認是職業傷病，且蔡工時早上9點到12點，經休息1小時，下午1點到6點，再休息1小時後至晚上9點，最遲晚上9點半會下班，車行內也有休息室可休息。

法院查，蔡雖於晚上9點半下班，但仍得打掃至10點關店，其發病當月5天工時為44小時，發病前1個月工時為286小時，發病前2至6個月每月工時平均為282.7小時。

另蔡病發前1個月加班時間約93.5小時，顯然已超過過勞之腦心血管職業病標準之長期工作負荷過重標準，法院並審酌，蔡的工作是維修機車，也就是俗稱的「黑手」，需要充沛體力才能勝任。